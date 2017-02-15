«Тунеядец» из Гомеля: Я рожден свободным человеком 12 15.02.2017, 12:39

7,063

Максим Филиппович

Как абсурдный налог сделал из рядовых граждан общественных активистов.

Активные «тунеядцы» из Гомеля заводят видеоблоги, собирают подписи против декрета № 3 и не собираются платить так называемый налог на «тунеядство». Как обычные люди становятся общественными активистами под давлением декрета – в репортаже «Свабоды» из Гомеля.

7,75% «тунеядцев» заплатили налог за 2015 год. Об этом вчера сообщило Министерство по налогам и сборам. Последний срок уплаты сбора на финансирование государственных расходов - 20 февраля 2016 года. Но многие люди, которых власти признали «тунеядцами», платить налог в 360 рублей (максимальный размер) не собираются.

Светлана Сушинская не имеет официальной работы уже 15 лет - с момента, как родила ребенка. Вместе с мужем они решили, что Светлана себя полностью посвятит семье и будет домохозяйкой. В семье работает муж, c этого они и живут.

«Есть карьеристки, а я абсолютно не такого склада, - говорит Светлана. - Мне дороже семья, здоровье, чтобы мои мужчины были накормлены».

С утра до вечера женщина проводит время или на кухне, или с сыном. Возит его на кружки и секции, разбросанные по всему Гомелю. Помогает ему с уроками. Все время у нее уходит на домашние и школьные заботы.

«День у меня полностью расписан, как у обычного работника, - говорит она. - То время когда не работаю, посвящаю своему сыну».

По крайней мере женщины, которые растят детей, должны быть освобождены от этого налога, считает Светлана. А вот мужчины в рабочем возрасте работу иметь должны.

«Тунеядцы - от 25 до 40 лет, те кто не может найти работу или здесь, или в другой стране. Должен обязательно ее найти. Но никак не женщины. Тех, кто воспитывает детей - нельзя трогать».

Если нужно будет, я отсижу, но платить не буду

Светлана, получив сообщение, что должна выплатить сбор, очень удивилась. Она всегда считала себя законопослушной гражданкой, уплачивавшей все налоги. Но смысла сбора на финансирование государственных расходов она не понимает.

«Поясните, кому и за что я должен платить? Мне сказали [в налоговой]: вы ходите по асфальту, для вас всю ночь фонари работают. Говорю им: «Я что, лунатик, что всю ночь хожу под вашими фонарями?»

Светлана приехала в Гомель из российского Пятигорска в 1997 году. Получила здесь вид на жительство. Поэтому все медицинские услуги для нее платные. Почти за все школьные кружки,

который посещает сын, тоже надо платить. А во всех товарах и услугах заложен налог на добавленную стоимость. Поэтому, уверена женщина, налогов она платит достаточно.

Чтобы следить за другими несогласными «тунеядцами», Светлана специально зарегистрировалась в «Фейсбуке». Среди ее знакомых немало тех, кто получил такое же письмо из налоговой инспекции, но платить не намерен.

Светлана ни в коем случае не собирается платить этот сбор. Она не видит, откуда взята цифра в 360 рублей. В налоговой полного расчета, за что она должна платить, ей не дают.

«Никогда и ни в коем случае я платить его [сбор] не буду. Если предстоит отбыть срок, если мне придет повестка в суд, если меня признают и скажут, что мне нужно отсидеть, я отсижу. Но платить ни за что не буду».

Раньше мог устроиться дворником, а теперь и это невозможно

В то время как Светлана считает, что мужчины трудоспособного возраста обязаны работать, с ней не согласен 33-летний Максим Филиппович. В 2015 году он потерял работу на гомельском предприятии «Сейсмотехника». Без объяснения причин, как позволяет декрет Лукашенко № 29, ему не продлили контракт.

«К концу 2015-го я мог устроиться только дворником, - говорит Максим. - Но теперь, я понимаю, даже дворником я не могу устроиться. Даже для трудоустройства на эти вакансии нужны или знакомство или блат».

С высшим юридическим образованием и большим опытом работы он и сегодня остается безработным. Семья выживает на зарплату жены, помощь родителей, которые держат хозяйство, и бабушки. Но в конце 2016-го без работы осталась и жена Максима.

«Она работала по 230 часов в месяц, а записывали ежемесячно 168, - говорит Максим. - Для работника сейчас главное не образование и не знания, а чтобы ты работал за бесплатно сверхурочно. Чтобы не был против небольшого заработка, чтобы ты молчал и выполнял любую работу».

После того, как к нему начали обращаться, два года назад Максим начал вести на Youtube видеоблог «Гарантий нет». В своих видеобращениях, а также в фейсбук-группе он рассказывает о быте «тунеядца» по неволе, а также советует, как вести себя в ситуации безработицы другим людям.

«Группа была создана для объединения людей, - говорит Максим. - Чтобы мы делились опытом, знаниями в сфере этих законов. Опытом по трудоустройству. Мы далеки друг от друга, наш народ единый».

Через два года после увольнения по 29-й статье Максим получил письмо на уплату сбора за «тунеядство». Однако, как и многие гомельчане, платить не собирается, так как считает, что этот декрет нарушает его права.

«Не я так решил, государство записало меня в «тунеядцы», - говорит Максим. - Я себя таковым не считаю. Я рожден в утробе матери свободным человеком. Платить этот налог я определенно не собираюсь. Что бы ни происходило».

На фоне этих событий впервые занялся общественной деятельностью

Также под влиянием налога на «тунеядство» начал вести видеоблог гомельчанин Дмитрий Сабуров. После работы строителем в Минске в конце 2013 года он больше года не мог нигде официально устроиться. Перебивался случайными подработками в Гомеле.

С апреля 2016 года он зарабатывает репетиторством - учил играть на гитаре. Он был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, ежемесячно платит налоги. Прибыли, чтобы отдать 360 рублей за «социальное иждивенчество», он не получал. Но дело не столько в сумме, сколько в самом принципе этого сбора.

«Система напоминает, что у меня есть господин и я должен давать ему отчет, почему я не работал, - говорит Дмитрий. - Я считаю это унизительным для себя».

Декрет затронул не одного Дмитрия. Его 53-летнюю мать сократили в прошлом году. Теперь она также имеет статус «тунеядки».

«Она отработала более 30 лет на одном предприятии и стала «тунеядкой». Это абсурд».

Несогласный с декретом, Дмитрий уже вторую неделю собирает подписи за его отмену. Собственной инициативой он собрал уже более 200 подписей. Услышав о подобной инициате в Барановичах и решил выйти на улицу с бланками в Гомеле.

«Надеюсь, что я не один, - говорит Дмитрий. - Мне самому интересно, кто, кроме меня, занимается сбором подписей. Я их потом передам в профсоюз РЭП».

Подобные письма пришли ко многим знакомых Дмитрия. Они также направляют жалобы в налоговую. Молодые люди настроены защищать свои права.

Кроме сбора подписей, Дмитрий начал вести видеоблог. Освоил программу для монтажа видео и преподает видеоуроки «антитунеядства».

«Мне интересно стало. Откуда-то появился энтузиазм. Сам себе удивляюсь».

Дмитрий общается со множеством людей, обсуждают, что следует делать, чтобы добиться отмены декрета. Ничем подобным раньше он не занимался. Как раз в этом и видит порок белорусов: они начинают действовать, только если страдают сами.

«Созрел для этого только сейчас. На фоне этих событий впервые занялся общественной деятельностью. Год назад я бы сказал, что мне это не нужно».

Властям лучше поставить человека на счетчик, чем посадить на сутки

Об всплеске общественной активности рапортуют и профсоюзы. Правовой инспектор профсоюза РЭП Гомельской области Леонид Судаленко говорит, что к ним приходит много людей, которые хотят подписаться за отмену Декрета № 3.

«Идут не те, кто обязан платить налог на «тунеядство», - говорит Судаленко. - Вчера были предприниматели, супруги. Говорят, у них все хорошо. Но ради солидарности они подписываются. Это антинародный, антиконституционный указ».

Такой напряженности, которая создана декретом о «тунеядстве», не было даже в 2007 году, когда отменили многие льготы. По словам Судаленко, декрет затрагивает фактически все слои населения.

«Вот уже жители деревень начали звонить, - говорит правозащитник. - И домохозяйки, матери, воспитывающих детей».

РЭП и другие организации помогают составлять жалобы в налоговую. Общая позиция правозащитников следующая: гражданин является пользователем услуг и товаров и платит налог на добавленную стоимость. А потому все, кто живет в Беларуси, платят налоги. К тому же этот декрет принят задним числом - подписан в апреле 2015 года, а начал действовать с января 2015-го. И самое главное - он противоречит одиннадцати статьи Конституции.

В редких случаях отправленные жалобы дают плоды. Людей освобождают от налога. Но обычно это ситуации, когда налоговая ошибочно занесла человека в «тунеядцы».

«Очень много таких. Если МЧС говорит, что составили 400 тысяч «писем счастья», думаю, половина из них это такие же случайные люди как и я».

За неполный месяц до конца срока сбор заплатили менее 10% из записанных властями в «тунеядцы». После 20 февраля будет известно, как власти будут наказывать тех, кто не уплатил сбор. Многие заявляют, что согласны отсидеть сутки, лишь бы не платить. Но правозащитник считает, что власти к этой мере не будут обращаться.

«Государству лучше поставить на счетчик этого человека, - говорит Судаленко. - В таком состоянии государству выгоднее держать человека, чем отправить его на 15 суток. Его нужно обеспечить трижды в день продовольствием, приставить охранника. Зачем эти хлопоты?»