Чешский лингвист показал на карте, куда эмигрируют белорусы 15.02.2017, 12:31

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Математик и художник Якуб Мариан на основании исследования ООН составил самые популярные маршруты миграции.

Оказывается, по сравнению с другими странами, в Беларуси весьма высокий процент эмигрантов. Основная масса мигрантов из Беларуси, во всяком случае по данным 2015 года, уезжала в Россию, сообщает thinktanks.by.

Исследователь отмечает, что ситуация с эмиграцией в России, Украине и Беларуси вполне ожидаема учитывая, что до 1990 года это была одна страна с очень смешанным по национальному признаку населением. Однако, как подчеркнул Якуб Мариан, если исключить все постсоветские государства, жители России эмигрируют в основном в Германию. А вот украинцы и белорусы в основном едут в США.

Первая карта указывает процентное соотношение эмигрантов, а вторая - наиболее общие направления эмиграционных потоков.

На первой карте показано число людей, которые эмигрировали из той или иной страны, как процент от ее нынешнего населения (или, точнее, население в 2015 году).

Самые «эмигрантские» страны показаны на карте красным цветом.

Автор отмечает, что высокие цифры не обязательно плохи сами по себе (если эмиграция уравновешивается высоким уровнем рождаемости или иммиграцией, как в случае Ирландии и Португалии). Тем не менее, большинство "голубых" и "красных" стран на карте теряли население в течение нескольких десятилетий, отмечает исследователь.

Он также обращает внимание, что данные ООН основаны на месте рождения, а не на гражданстве или этнической принадлежности. Немецкий гражданин, родившийся в немецкой семье в Польше и который позже переехал в Германию, будет считаться эмигрантом из Польши, несмотря на то, что он никогда не была польским гражданином.

Вторая карта показывает наиболее распространенные направления эмигрантов.

Некоторые результаты могут показаться довольно удивительными. Россия, вероятно, не является страной, наиболее популярной у этнических эстонцев и латышей. Однако и Эстония и Латвия исторически имели крупные русские диаспоры, которые значительно увеличились в советское время и начали сокращаться после распада СССР. Так что тенденция, отраженная на карте, в основном, является результатом движения этнических русских "назад" в Россию. Исследователь отмечает, что если вариант России исключить, жители Эстонии эмигрируют в основном в Финляндию, а Латвии - в Соединенное Королевство.

Ранее Якуб Мариан опубликовал аналогичные карты в отношении иммигрантов. У нас их также достаточно. Вот карта, демонстрирующая долю иностранцев в общей численности населения стран.

Основная масса иммигрантов в Беларусь, как, впрочем, в Украину, Литву, Латвию и Эстонию, обеспечивалась, во всяком случае по данным 2015 года, Россией.