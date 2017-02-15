В четверг ожидается до +3 градусов
- 15.02.2017, 12:48
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Завтра на отдельных участках дорог сохранится гололедица.
В четверг, 16 февраля, в Беларуси будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Возможны слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.
Ветер ожидается ночью неустойчивый слабый, днем - юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов ниже нуля, при прояснениях прогнозируется 9-12 мороза. Днем будет от минус 3 до плюс 3 градусов, сообщает БелТА.