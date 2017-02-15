закрыть
15 февраля 2017, среда, 15:12
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Политолог: Я вижу много признаков революционной ситуации в Беларуси

7
  • 15.02.2017, 12:59
  • 4,770
Архивное фото EPA

Власть фактически потеряла управление процессами в стране.

Об этом «Радыё Свабода» заявил политолог Сергей Николюк:

- Есть два момента. С одной стороны, я вижу много признаков, формирующих революционную ситуацию. Например, власть фактически потеряла управление процессами в стране. Ни одну из задач, связанных с развитием экономики, власть решить не может.

Также происходит падение авторитета власти. Причем сама власть ускоряет этот процесс. Например, задача довести зарплату до 500 долларов. То есть нужен рост зарплат относительно прошлого года на 35%. Ни одна экономика мира не в состоянии решить такую проблему.


Мнение

Почему я выхожу на протест
Почему я выхожу на протест Евгений Афнагель
«Пагоня»
«Пагоня» Алесь Марачкін
Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский


Интервью

Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос