Политолог: Я вижу много признаков революционной ситуации в Беларуси 7 15.02.2017, 12:59

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Власть фактически потеряла управление процессами в стране.

Об этом «Радыё Свабода» заявил политолог Сергей Николюк:

- Есть два момента. С одной стороны, я вижу много признаков, формирующих революционную ситуацию. Например, власть фактически потеряла управление процессами в стране. Ни одну из задач, связанных с развитием экономики, власть решить не может.

Также происходит падение авторитета власти. Причем сама власть ускоряет этот процесс. Например, задача довести зарплату до 500 долларов. То есть нужен рост зарплат относительно прошлого года на 35%. Ни одна экономика мира не в состоянии решить такую проблему.