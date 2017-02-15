В Могилеве автомастер подарил жене робота «ВАЛЛинтина» 3 15.02.2017, 13:08

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Фото: Вадим Кученков

Могилевчанин сделал из металлолома копию знаменитого анимационного персонажа.

Полметра в высоту, вес 25 кг, светящиеся глаза и вольтметр на «теле» — такого подарка супруга автомастера Вадима Кученкова на 14 февраля явно не ожидала. Могилевчанин сделал из металлолома копию знаменитого анимационного персонажа — робота Валли — и преподнес его жене вместе с металлической «валентинкой», пишет tut.by.

— Если помните мультфильм, этот робот, Валли, дарил своей любимой все самое ценное, что у него было. Мне кажется, это самый романтичный из всех роботов, которых мы знаем, такой милый работяжка, — объясняет свой выбор Вадим Кученков.

«ВАЛЛИнтина» мастер делал около 7 вечеров — по несколько часов в день. В ход пошел металлолом, который мужчина собирает в гараже, в основном, автозапчасти.

— Руки, например, — это коромысла на распредвалу. Глаза — проекторы автомобиля Nissan, старой машины супруги. Если к ним близко поднести, например, лист бумаги, можно увидеть проекцию логотипа марки, — объясняет Вадим. Вся электрика в роботе работает от двух батареек.

Фото: Вадим Кученков

«ВАЛЛинтин» статичен, но к лету, возможно, поедет. Мастер говорит, что есть идея поставить робота на колесики и «прогулять» его по городу, а заодно и снять какой-нибудь забавный ролик. Просто так. Чтобы было интересно.

— Я робота до последнего момента собирал. Потом привел жену в гараж, чтобы подарить. Она увидела и обалдела. Но не столько от металлической «валентинки» в руке Валли, сколько от самого робота, — улыбается мастер.

Это не первый металлический подарок, сделанный автомастером для жены. В прошлом году, например, Вадим подарил жене оригинальную шкатулку.

Килограммовый презент также сделан из остатков металла. На сердце внутри шкатулки пошли шестеренки от старых будильников. Сейчас подарок стоит на полке как украшение.