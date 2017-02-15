закрыть
15 февраля 2017, среда, 15:12
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Минске станет заметно больше белорусскоязычных классов в школах и групп в детсадах

2
  • 15.02.2017, 13:25
  • 4,763
Фото: minsknews.by

Сразу в шести школах и пяти детских садах Фрунзенского района в 2017 году планируют открыть белорусскоязычные классы и группы.

Об этом пишет агентство «Минск-Новости».

Сегодня во Фрунзенском районе обучение детей на белорусском языке в районе ведется в гимназии № 4, яслях-саду № 534 и в одной группе в детсаду № 565. В новом учебном году такой расклад планируют изменить.

«Планируется открыть 1-е классы с белорусским языком обучения в средних школах № 56, 96, 128, 151, 179, 199. В 179-й еще и 5-й класс. Также предполагается создать белорусскоязычные группы в детских садах № 100, 205, 332, 384, 399», — рассказала начальник управления образования, спорта и туризма администрации Фрунзенского района Ирина Чернявская.


Мнение

Почему я выхожу на протест
Почему я выхожу на протест Евгений Афнагель
«Пагоня»
«Пагоня» Алесь Марачкін
Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский


Интервью

Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос