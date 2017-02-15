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Россия закопала 34,5 тонны томатов и яблок из Беларуси

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  • 15.02.2017, 13:34
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При досмотре груза Россельхознадзор выявил маркировки турецких и польских производителей на продукции.

Россельхознадзор уничтожил в Московской области 34,5 тонны запрещенных томатов и яблок, следовавших из Беларуси.

При проверке не обнаружилось документов, подтверждающих фитосанитарное состояние продукции. При досмотре груза, который перевозился на двух автомобилях, были выявлены маркировки турецких и польских производителей, сообщает interfax.by.

В конце января в Подмосковье было уничтожено 60 тонн польских яблок, которые также были ввезены из Беларуси.

Поставки овощей и фруктов из Польши запрещены в рамках российского продовольственного эмбарго с 7 августа 2014 года. Запрет на ввоз томатов из Турции был введен с 1 января 2016 года в связи с тем, что Турция сбила российский бомбардировщик в небе над Сирией осенью 2015 года.

Уничтожение контрабандной продукции идет с 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента России "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ" (подписан 29 июля 2015 года).


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