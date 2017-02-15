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В Москве обстреляли машину адвоката по делу Немцова

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  • 15.02.2017, 13:53

Также были похищены материалы по делу об убийстве известного лидера российской оппозиции.

В центре Москвы обстреляли машину адвоката Марка Каверзина, который защищает Заура Дадаева, обвиняемого в убийстве Бориса Немцова, пишет meduza.io.

Каверзин рассказал агентству «Москва», что автомобиль обстреляли из травматического оружия рядом с его офисом в районе Парка Культуры. Кроме того, в машине «разбили стеклянную крышу».

Адвокат Заурбек Садаханов, представляющий интересы Хамзата Бахаева, еще одного фигуранта дела об убийстве Немцова, пожаловался на кражу документов.

По словам защитника, ночью в его машине разбили стекло. С заднего сиденья похитили сумку, в которой находились материалы по делу Немцова, аудиозаписи судебных заседаний, удостоверение адвоката, российский паспорт и загранпаспорт.


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