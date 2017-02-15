Эксперты назвали 10 туристических направлений, которые стоит посетить в 2017 году 4 15.02.2017, 13:59

Следует отойти от банальных туристических направлений и отправиться на открытие новых стран и достопримечательностей.

Эксперты журнала для путешественников Сonde Nast Traveller (перевод – nv.ua) назвали десять туристических направлений, рекомендованных к посещению в 2017 году.

Как рассказывают специалисты, в этом году следует немного отойти от банальных туристических направлений и отправиться на открытие новых стран и достопримечательностей. Опытные путешественники предлагают вниманию направления, которые непременно удовлетворят жажду новых впечатлений.

Топ-10 туристических направлений, которые стоит посетить в 2017

Калифорния

Фото: Kai Lehmann/Flickr

Камбоджа

Фото: Christian Junker/Flickr

Дания

Фото: Jacob Surland/Flickr

Хампи, Индия

Фото: Hardeep Asrani/Flickr

Пафос, Кипр

Фото: Bill Richards/Flickr

Канада

Фото: Victor/flickr

Мальдивы

Фото: Mac Qin/flickr

Остров Святой Елены

Фото: David Stanley/Flickr

Белиз

Фото: dronepicr/Flickr

Чили