Эксперты назвали 10 туристических направлений, которые стоит посетить в 2017 году

Эксперты назвали 10 туристических направлений, которые стоит посетить в 2017 году4
- 15.02.2017, 13:59
Следует отойти от банальных туристических направлений и отправиться на открытие новых стран и достопримечательностей.
Эксперты журнала для путешественников Сonde Nast Traveller (перевод – nv.ua) назвали десять туристических направлений, рекомендованных к посещению в 2017 году.
Как рассказывают специалисты, в этом году следует немного отойти от банальных туристических направлений и отправиться на открытие новых стран и достопримечательностей. Опытные путешественники предлагают вниманию направления, которые непременно удовлетворят жажду новых впечатлений.
Топ-10 туристических направлений, которые стоит посетить в 2017
Калифорния
Камбоджа
Дания
Хампи, Индия
Пафос, Кипр
Канада
Мальдивы
Остров Святой Елены
Белиз
Чили