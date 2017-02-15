Польша экспортировала в Украину более 400 миллионов кубометров газа 1 15.02.2017, 14:17

Газ поступил к потребителям промышленного сектора.

В 2016 году Польша продала более 400 млн м3 газа Украине. В прошлом году польский концерн PGNiG подписал договор с украинской фирмой ERU Trading на поставку голубого топлива в Украину. Газ поступает к потребителям промышленного сектора, передает «Радио Польша».

Вице-глава PGNiG Мацей Возьняк сообщил, что газ продается в Украину с прибылью и в рамках безопасной системы оплат:

«Мы надеемся, что польский оператор газопроводов PGNiG будет расширять и увеличивать пропускную способность газопровода в Хермановицах, соединяющего Украину и Польшу, одновременно увеличивая экспорт».

На сегодняшний день по газопроводу в Хермановицах можно пересылать 1,5 миллиарда м3 газа в год. Польша рассчитывает, что до 2019-2020 года появится возможность многократного увеличения объемов экспорта газа в Украину.

В планах – строительство нового газопровода между узлом Хермановице с польской стороны и узлом Бильче-Волица - с украинской. Общая протяженность газопровода должна составить 112 км.