закрыть
15 февраля 2017, среда, 15:12
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Польша экспортировала в Украину более 400 миллионов кубометров газа

1
  • 15.02.2017, 14:17

Газ поступил к потребителям промышленного сектора.

В 2016 году Польша продала более 400 млн м3 газа Украине. В прошлом году польский концерн PGNiG подписал договор с украинской фирмой ERU Trading на поставку голубого топлива в Украину. Газ поступает к потребителям промышленного сектора, передает «Радио Польша».

Вице-глава PGNiG Мацей Возьняк сообщил, что газ продается в Украину с прибылью и в рамках безопасной системы оплат:

«Мы надеемся, что польский оператор газопроводов PGNiG будет расширять и увеличивать пропускную способность газопровода в Хермановицах, соединяющего Украину и Польшу, одновременно увеличивая экспорт».

На сегодняшний день по газопроводу в Хермановицах можно пересылать 1,5 миллиарда м3 газа в год. Польша рассчитывает, что до 2019-2020 года появится возможность многократного увеличения объемов экспорта газа в Украину.

В планах – строительство нового газопровода между узлом Хермановице с польской стороны и узлом Бильче-Волица - с украинской. Общая протяженность газопровода должна составить 112 км.


Мнение

Почему я выхожу на протест
Почему я выхожу на протест Евгений Афнагель
«Пагоня»
«Пагоня» Алесь Марачкін
Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский


Интервью

Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос