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Белорусский тренер вывел «Барыс» в плей-офф КХЛ

  • 15.02.2017, 14:35

Казахская дружина Эдуарда Занковца в восьмой раз за свою историю поборется за Кубок Гагарина.

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» дома победил «Сибирь» (2:1 ОТ).

Таким образом, клуб из Астаны обеспечил себе место в плей-офф. Команда сыграет в играх на вылет в 8-й раз в истории, передает by.tribuna.com.

На данный момент команда белорусского тренера Эдуарда Занковца занимает 5-е место на Востоке с 89 очками после 58 игр.

Отметим, что в прошлом сезоне «Барыс» не попал в розыгрыш Кубка Гагарина.


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