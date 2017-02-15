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«Алексиевич рассказала западным читателям про Адамовича и Быкова»

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  • 15.02.2017, 15:17
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Светлана Алексиевич

Известная белорусская писательница остается до сих пор очень популярной в Британии.

Во время международной книжной выставки гостем «Еврорадио» стал британский издатель книги Светланы Алексиевич «Время секонд-хенд» Жак Тестер.

Журналисты поговорили с издателем о том, насколько популярной в Британии и на Западе в целом остается Алексиевич через год после получения премии, насколько понимают ее книги и знают ли там другую белорусскую литературу. Журналисты опубликовали запись беседы, а также избранные цитаты из нее.

«Светлана Алексиевич остается до сих пор очень популярной в Британии. Сейчас ее выбрали в шорт-лист очень престижной британской премии».

«В мае только в Британии вышла пятое издание книги «Время секонд-хенд». В других странах я выдаю эту книгу совместно с другими издательствами США, Южной Африки и Австралии. В Индии тоже. По-английски эту книгу можно найти по всему миру».

«То, что Алексиевич пишет о Советском Союзе, не мешает ее популярности в мире ... В книгах Алексиевич универсальные эмоции, чувства. Она своеобразно подходит к истории этой страны. Это интересно потенциальным читателям».

«К сожалению, белорусские авторы мало известны в англоязычном мире. Когда Светлана Алексиевич получила награду, она рассказала про Алеся Адамовича и Василя Быкова, как о своих учителях».


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