Геннадий Федынич: Мы должны действовать уверенно 13 15.02.2017, 15:14

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Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

С режимом можно идти только на равноправный диалог.

Об этом в интервью Charter97.org заявил лидер профсоюза Радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич.

- На встрече с Лукашенко главный редактор «Народной Воли» Иосиф Середич предложил провести круглый стол между оппозицией и властью. Как вы относитесь к этой идее?

- Я поддерживаю требования к диалогу, которые выдвинули лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников и лидер оргкомитета по созданию БХД Павел Северинец. И эти требования – проведение в Беларуси свободных выборов и сохранение независимости страны – могут быть реализованы только в рамках равноправного диалога власти и реальных оппозиционных политиков.

Диалог в первую очередь должен быть равнозначным, иначе он может превратиться в монолог. В диалоге должны участвовать реальные и ответственные стороны, которые понимают, как реализовать озвученные во время круглого стола предложения. Не уверен, что сейчас Лукашенко готов к переговорам с действительно влиятельными оппозиционными политиками.

На мой взгляд, самой важной темой такого диалога должен стать вопрос защиты независимости Беларуси.

- 17 февраля в Минске пройдет Марш рассерженных белорусов. Профсоюз РЭП проделал большую работу по организации борьбы за отмену декрета о «тунеядцах». Чего вы ожидаете от акции 17 февраля?

- Скажу открыто: я обязательно буду на Марше. Это будет первая такая акция, но не последняя.

Мы – и те, кто подал заявку на акции, и простые люди, подписавшиеся за отмену декрета – проделали большую работу и на этом не остановимся.

Народное возмущение декретом о «тунеядцах» растет, и мы должны помочь людям подготовить и провести акции в областных центрах и тех городах, где было собрано больше всего подписей. Сейчас мы анализируем эту информацию и в конце февраля уже будем знать, где возмущение людей проявится сильнее всего. Я считаю, что после Марша аналогичные акции должны пройти одновременно в крупных городах и в том числе и в Минске.

Волна народного недовольства декретом о «тунеядцах» не спадает. Проходит время, а люди по-прежнему подписываются за отмену декрета целыми семьями. Профсоюз РЭП собрал более 12 тысяч подписей, восемь тысяч из них уже отправлены в органы власти. Но я не жду, что там сразу согласятся с нашими требованиями. Чтобы добиться наших целей, мы должны действовать последовательно и не ослаблять давления на власть. Мы должны действовать уверенно, и наше давление на власти должно идти по нарастающей.