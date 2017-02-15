МИД: Белорусский экспорт в ЕС упал на треть 6 15.02.2017, 15:25

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Дмитрий Мирончик

Фото: БелТА

Главной причиной обвала стало сокращение поставок нефти из РФ.

Сокращение поставок российской нефти в Беларусь привело к снижению в 2016 году объемов белорусского экспорта в страны Евросоюза на 33%.

"К сожалению, мы фиксируем снижение нашего экспорта, причем достаточно значительное, порядка 33%", - сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает ТАСС.

По его словам, причины снижения объемов экспорта в ЕС имеют объективный характер.

"Во-первых, ситуация в торговле энергоносителями. В прошлом году мы меньше получали нефти для переработки, и, соответственно, мы меньше смогли экспортировать нефтепродуктов", - пояснил Мирончик.

Также, по его словам, "в прошлом году неблагоприятно для нас складывалась конъюнктура цен на калийные удобрения".

Пресс-секретарь МИД заявил, что сегодня в торгово- экономических отношениях с Евросоюзом "перед нами стоит серьезная задача уйти от сырьевого экспорта, экспорта полуфабрикатов к экспорту товаров с более высокой добавленной стоимостью".

Напомним, с начала 2016 года Беларусь ведет переговоры с Россией о снижении цен на газ. наша страна настаивает на равнодоходных с экспортом ценах на российский газ и хотела бы платить $73 за 1 тыс. кубометров вместо $132, тем не менее заплатив за прошлый год $107 за 1 тыс.

В ответ на недоплату Россия более чем на треть сократила поставки беспошлинной нефти.