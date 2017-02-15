Как барановичская пенсионерка вернула деньги за «целебные одеяла» 13 15.02.2017, 15:50

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Лидия Монтик

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Продавцы решили не доводить дело до суда и отдали женщине 1700 рублей.

Жительница Барановичей Лидия Монтик на презентации, которая проходила 10 января в одном из городских кафе, выиграла сертификат на 1000 рублей на покупку комплекта постельного белья из верблюжьей шерсти.

Уже дома пенсионерка обнаружила, что комплект, который ей оформили в кредит, обошелся не в 1000, а 1700 рублей.

Женщина попыталась вернуть белье, но товар не приняли, сославшись на то, что он «уже б/у». Тогда она обратилась в милицию и написала заявление в суд, сообщает intex-press.by.

Договорились до суда

Лидия Монтик рассчитывала, что суд пройдет в Барановичах, однако его перенесли в Гродно – по месту нахождения фирмы.

– А если бы фирма была в Москве, то пришлось бы ехать туда? Ведь для меня это дополнительные расходы. Да и морально я уже истощена, – говорит пенсионерка.

Адвокат предложила Лидии Монтик до судебного заседания съездить в Гродно на фирму и попытаться вернуть товар. В пятницу, 10 февраля, на фирме женщин встретил юрист. По словам Лидии Монтик, он сообщил, что знает о возникшей ситуации, и пояснил, что, если бы на тот момент он не был в отпуске, все разрешилось бы без суда.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

– Он согласился забрать весь товар, кроме подушки, которую я, по мнению их специалиста, использовала. Сказал, что за подушку придется заплатить 150 рублей, – вспоминает Лидия Монтик. – Если честно, я готова была на все, лишь бы это закончилось.

Но адвокат стала настаивать на том, чтобы забрали весь товар и возвратили пенсионерке внесенную на презентации сумму – 200 рублей. Она отметила, что проверить, использована или не использована подушка, можно лишь с помощью дорогостоящей экспертизы. При этом определить, когда и кто – ее клиентка или продавец – это делал, вряд ли удастся.

– После этих слов постельное белье вновь проверили, затем оформили отказ и вернули мне деньги, – говорит Лидия Монтик.

Пенсионерка отмечает, что после всего случившегося чувствует себя разбитой и надеется, что больше такого не повторится. Хотя на днях ей снова позвонили и, обращаясь по имени и отчеству, пригласили на очередную презентацию. Лидия Монтик не пошла.

– Теперь это мне будет уроком на всю жизнь. Я уже ничему не верю, – отмечает женщина.

«Думаю, юрист понял, что не прав»

Екатерина Пацукевич, адвокат Лидии Монтик, говорит, что хотела мирно решить эту проблему, так как понимала, что каждая ее поездка на заседание в Гродно очень дорого обойдется клиентке.

– Ответчик добровольно удовлетворил наши требования без суда – расторгнул договор и вернул внесенные ею 200 рублей. Я объяснила, что экспертиза – это убытки для компании. К тому же они понимали, что нарушили закон, так как не приняли вовремя товар у покупателя.

Думаю, юрист понял, что не прав, и решил мирно урегулировать спор.