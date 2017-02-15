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Момент истины

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  • Александр Хоц
  • 15.02.2017, 15:58
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Президент Америки Дональд Трамп сошелся в клинче с правителем России.

Долгожданный момент истины в отношениях двух «альфа-самцов», Путина и Трампа, которые долго приглядывались (хочется сказать – «принюхивались») друг к другу, наконец-то наступил.

Трамп замахнулся на святое: потребовал у Путина вернуть награбленное владельцу (Крым - Украине) - указав тем самым второму самцу его место.

Как в том анекдоте: «Возможна ли дружба между парнями? Да. Но природа все равно возьмет свое». Она и взяла. Парни готовы сцепиться в клинче.

Похоже, мы лишь в начале долгого пути к новой холодной войне. Схватка пассионарных альфа-особей за место на планете, которая была запрограммирована природой их буйного темперамента, стартовала в «день всех влюбленных», - когда любви пришел конец.

И тем больнее он (конец) бьет по кремлевским иллюзиям, чем хуже обстоят дела в осажденной крепости и чем отчаяннее были надежды на явление Трампа в образе «царя-освободителя».

Но чуда не случилось. Трамп оказался самцом-конкурентом.

Когда-то поводом для Карибского кризиса в схватке Хрущева с Кеннеди стал «остров свободы». Сегодня это полуосторов, хотя ставки в глобальном конфликте России с миром очень высоки и схожи с «войной двух систем».

Как только империя «встала с колен», появилась и тень ее могильщика. Мантры о великой России не могли не накликать новую реальность. Вы хотели поиграть в СССР? - получите второго Рейгана, «империю зла» и «Америку на сияющем холме!»

Хрущев в 60-е поставил на кон судьбу СССР - и проиграл в битве двух систем.

Несмотря на знаменитое: «Мы вас похороним!» - СССР приказал долго жить. Ракеты с Кубы пришлось выводить, как (подозреваю) придется выводить и «зеленых человечков» с Донбасса, - а там (как знать?) и из Крыма.

А пока путинские «соколы», получив отмашку, совершили первые «психические атаки» на корабли американского флота, - и это та самая сфера (я о психическом), в которой Трамп съел не одну собаку. Игра амбиций, нервов, самолюбий. Тут ему и козыри в руки.

Короче говоря, склока пассионариев завязалась надолго. Путин ни за что не простит Трампу своих обманутых иллюзий и надежд вырваться из изоляции. Тем более, что Россию снова «кинули», «обидели», «унизили» - точно так же как блок НАТО «кинул» Горбачева с обещанием не трогать сфер влияния.

Путин в роли Горби? - это уже слишком! Стая может и не понять вожака, которого так легко унизить. Не успели отплясать на столах в Кремле, отмечая инаугурацию Трампа, как получили окрик «возвращать награбленное». Словно пощечину в момент, когда тянулись к Трампу с поцелуем.

Тем не менее, есть повод для оптимизма. Ведь именно холодная война дала нам в России все блага цивилизации - от конституции и открытых границ до любимого президента страны, возникшей (по сути) на карте мира усилиями агрессивного блока НАТО.

Почему бы чуду не повториться, а Трампу не сыграть роль «великого простака» Рейгана? Чудеса в истории хоть редко, но случаются.

Александр Хоц


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