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Ученые: Работа должна начинаться после 10 утра

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  • 15.02.2017, 16:16
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Специалисты из Оксфордского университета провели эксперимент, доказывающий правоту этого тезиса.

По мнению Пола Келли, исследователя из Оксфордского университета, работа до 10 часов утра негативно влияет на организм человека. Это, прежде всего, связано с воздействием физического, эмоционального и поведенческого плана.

Специалисты провели эксперимент, в ходе которого занятия в школе перенесли на 10 часов утра. В итоге успеваемость учеников повысилась на 10 процентов, сообщает The Telegraph.

Ученые установили, что у людей до 55 лет суточные ритмы организма совершенно не соответствуют рабочему дню, который начинается в 9 часов утра и заканчивается в 17 часов вечера. Авторы исследования уверены, что это представляет серьезную угрозу для психического здоровья человека.

Специалисты приравняли график работы с 9 до 17 часов к пытке лишения сна (такую пытку иногда используют в тюрьмах).


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