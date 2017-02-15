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Европарламент проголосовал за соглашение о свободной торговле с Канадой

  • 15.02.2017, 16:23
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С апреля большинство положений договора может вступить в силу.

Европарламент поддержал вызывающее споры соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕС и Канадой (CETA). За этот документ в среду, 15 февраля, проголосовали в Страсбурге 408 евродепутатов, 254 были против, еще 33 воздержались. Соглашение поддержали главным образом представители консервативного крыла, против голосовали «зеленые», левые, евроскептики и правые экстремисты, сообщает DW.

Если канадская сторона тоже даст договору «зеленый свет», то значительная часть его положений уже в ближайшее время, предположительно с апреля, предварительно вступят в силу. Речь идет о пунктах, не находящихся в ведении национальных правительств стран ЕС. Прежде всего это положения о льготных условиях торговли между Евросоюзом и Канадой.

Чтобы CETA окончательно вступило в силу его должны ратифицировать 38 национальных и региональных парламентов стран Евросоюза. Этот процесс может занять несколько лет, и его исход пока предсказать невозможно, так как ряд стран Европы выступает против соглашения с Канадой.

Во время голосования у здания Европарламента в Страсбурге прошла акция протеста противников CETA. Они опасаются, что соглашение повлечет за собой негативные последствия для защиты прав потребителей в ЕС, а также ослабит европейские социальные и экологические стандарты.


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