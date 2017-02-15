Россельхознадзор: Беларусь продолжает грубо нарушать санитарные нормы 14 15.02.2017, 16:41

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Кроме того, белорусские власти занимаются реэкспортом запрещенных в РФ импортных продуктов.

Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям сообщило о новых фактах нарушения санитарных норм при ввозе белорусской продукции в РФ, а также реэкспорта запрещенных импортных продуктов.

Так, по сообщению ведомства, 15 февраля в контрольном пункте д. Лобок (Невельский район Псковской области) по результатам проведения карантинного фитосанитарного контроля запрещен ввоз из Республики Беларусь партии свежих яблок весом 1,2 тонны.

Причина запрета - отсутствие фитосанитарного сертификата. Решение о запрете принято согласно п. 3.7.1 «Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 318 (в редакции Совета Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2016 г.).

Сообщается, что партия подкарантинной продукции возвращена на территорию Республики Беларусь.

Также ведомство сообщает, что при проведении совместных мероприятий Пограничного Управления ФСБ России по Псковской области и Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям в Себежском районе Псковской области приостановлено движение автотранспортного средства (государственный регистрационный номер AВ8580-2) под управлением гражданина Республики Беларусь 1973 года рождения, владелец транспортного средства гражданин Республики Беларусь 1974 года рождения, проживающие в городском поселке Шарковщина Витебской области Республики Беларусь.

При осуществлении ветеринарного контроля в грузовом отсеке автотранспортного средства в доступной части выявлены перемещаемые навалом говядина в четвертинах светло-красного цвета, с загрязнениями; жир говяжий в полиблоках, упакованных в полиэтиленовые мешки; субпродукты говяжьи (легкое, сердце) в полиэтиленовых мешках. Мясосырье переложено картонными коробками, накрыто тканью с признаками загрязнения. Транспортное средство не оснащено холодильным оборудованием, маркировка (клеймо) на товаре отсутствует. Ветеринарные и товаротранспортные документы на товар отсутствуют.

По информации, представленной лицом, управлявшим транспортным средством, вес товара составляет около 2 100 кг. Владелец транспортного средства заявил права на владение товаром без предоставления документов, подтверждающих право собственности.

Должностным лицом Управления перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. Товар денатурирован должностным лицом Управления.

Однако граждане Республики Беларусь самовольно без разрешения контрольных органов покинули в автотранспортном средстве (государственный регистрационный номер AВ8580-2), в котором находилось денатурированное мясосырье, пределы ППУ Долосцы и, предположительно, направились в Республику Беларусь.

Управлением и правоохранительными органами предпринимаются меры по пресечению оборота указанной продукции.

Кроме того, по данным ведомства Беларусь продолжает заниматься реэкспортом запрещенных в РФ импортных продуктов.

Так, 10 февраля 2017 года на территории Псковской области задержаны три автотранспортных средства, следовавшие из Республики Беларусь. Два автомобиля были остановлены на посту весового контроля Любятово в Псковском районе, один - на федеральной автомобильной дороге «Балтия» в Великолукском районе.

При досмотре обнаружено, что в одной машине находится порядка 20 тонн яблок свежих, в двух машинах - около 40 тонн груш свежих происхождения Польши, что подтверждается наличием маркировки на упаковочных коробках и маркировочного знака на поддонах.

15 февраля они были уничтожены механическим путем на полигоне твердых бытовых отходов г. Остров Псковской области.