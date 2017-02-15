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Грузинские рабочие взбунтовались против контрактной системы по образцу Беларуси

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  • 15.02.2017, 17:00
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В акции протеста приняло участие руководство белорусского профсоюза РЭП.

14 февраля в Рустави, Грузия, состоялась международная акция солидарности с работниками завода «Рустави Азот» и их Профсоюзом работников металлургической, химической и угольной промышленности Грузии.

Акция проходила под флагом Глобального союза IndustriALL. Поддержать грузинских рабочих приехали представители членских организаций IndustriALL из Армении, Беларуси и Кыргызстана.

Об этом praca-by.info сообщил региональный представитель Глобального союза IndustriALL Вадим Борисов и лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

Недавно на заводе «Рустави Азот» поменялся собственник, после чего 350 рабочих были уволены, а остальным предложили подписать контракты сроком на один год.

Об увольнении рабочие узнали только когда пришли на завод и не смогли пройти на территорию предприятия, потому что их пропуска были заблокированы. Тем же, кого оставили, предложили подписать контракты с условием соблюдения коммерческой тайны. Нарушение этого условия карается штрафами и другими дисциплинарными взысканиями. Причем к коммерческой тайне относится любая информация о деятельности предприятия, – рассказал Геннадий Федынич.

Вадим Борисов отметил, что для Грузии, недавно подписавшей с Европейским Союзом договор об ассоциативном членстве, такое социально безответственное поведение работодателя совершенно недопустимо, поскольку оно не только подрывает базовые ценности Европейской социальной Хартии, но и нарушает Конвенции МОТ №№87 и 98.

Региональный представитель Глобального союза IndustriALL Вадим Борисов

Курьез в это дело добавило название компании собственника, EU Investments, которое, как оказалось, никак не связано с European Union (Европейским Союзом), а является аббревиатурой имени собственника Ефрема Урумашвили, – рассказал Вадим Борисов.

Участники акции говорили о нарушениях прав рабочих со стороны нового собственника и требовали восстановить уволенных и вернуть рабочим бессрочные трудовые договоры.

Геннадий Федынич предупредил грузинских рабочих об опасности применения краткосрочных трудовых контактов.

Лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич

Эта система получила широкое распространение в Беларуси, и это рабство XXI века, ставящее работников в полную зависимость от прихоти работодателя, – сказал белорусский профсоюзный лидер, обращаясь к собравшимся.

Заместитель председателя Конфедерации профсоюзов Грузии (GTUC) Гоча Александрия рассказал о принятых грузинскими профсоюзами мерах по урегулированию конфликта на заводе «Рустави Азот». Он с сожалением отметил, что правительство игнорирует нарушение компанией законодательства Грузии, а собственник лоббирует свои интересы в коридорах власти.

Заместитель председателя Конфедерации профсоюзов Грузии (GTUC) Гоча Александрия

Председатель Профсоюза работников металлургической, химической и угольной промышленности Грузии Тамаз Долаберидзе зачитал письма солидарности членских организаций IndustriALL. Председатель союза профсоюзных организаций горняков, металлургов и ювелиров Армении Эдуард Пахлеванян и член Президиума Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Таалайбек Кудусов выразили поддержку справедливым требованиям работников предприятия «Рустави Азот» и передали солидарный привет от профсоюзов Армении и Кыргызстана.

Председатель Профсоюза работников металлургической, химической и угольной промышленности Грузии Тамаз Долаберидзе

Председатель Профсоюза работников металлургической, химической и угольной промышленности Грузии Тамаз Долаберидзе

Благодаря активным действиям профсоюзов работодатель отказался от своего прежнего плана по увольнению еще 350 человек, а уже уволенным 350 работникам увеличил размер выходного пособия с трех до четырех среднемесячных зарплат. Однако основные требования профсоюза – продление ранее действующего на предприятии коллективного договора, отмена введенных новым собственником однолетних трудовых контрактов и подписание новых контрактов с участием профсоюза – собственник продолжает игнорировать. Он передал через Министерство труда, что других позитивных шагов с его стороны не будет, – рассказал Вадим Борисов.

Объясняя массовые увольнения работников, собственник ссылается на возросшую цену на газ, сделавшую производство нерентабельным. Но вместо того, чтобы договариваться с государством о возможных налоговых льготах за сохранение рабочих мест на градообразующем предприятии, власти и собственник решили вопрос самым удобным для себя способом, уволив работников и переложив все тяготы на них и их семьи, – добавил представитель IndustriALL.

кция протеста около заводоуправления 14 февраля 2017 г.

Как передает сайт IndustriALL, Заместитель Генерального секретаря IndustriALL Кемаль Озкан заявил: «Мы можем понять экономические трудности работодателя, но для нас совершенно неприемлемым является его отказ от социального диалога с профсоюзом в целях совместного решения проблем работников. Наша членская организация в Грузии будет бороться за то, чтобы процесс разрешения конфликта вошел в цивилизованное русло, и IndustriALL будет оказывать ей свою поддержку».


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