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Столетнюю лампу продали за три миллиона долларов

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  • 15.02.2017, 17:07
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Фото: Christie’s Auction House

На аукционе Christie’s в Нью-Йорке с молотка ушла настольная лампа, созданная в 1906 году.

Покупатель, пожелавший остаться неизвестным, отдал за нее 2,8 миллиона долларов. Об этом сообщает Luxurylaunches (перевод – lenta.ru).

Речь идет о модели Pink Lotus, созданной в 1906 году Tiffany Studios в единственном экземпляре. Лампа на бронзовой подставке выполнена в витражной технике, для нее было использовано около 2000 кусочков стекла разных цветов. Отдельные части лампы обрамлены медной фольгой и спаяны вместе.

Весной прошлого года Christie’s выставил на торги пару хрустальных канделябров фирмы Baccarat, названных в честь российского императора Николая II. Их оценочная стоимость составляла от 600 тысяч до 1 миллиона долларов.

Эти канделябры были созданы в начале ХХ века (приблизительно в 1915 году). После революции их приобрела американская компания Warner Bros. Осветительные приборы появлялись в таких фильмах, как «Отель Голливуд», «Звезда родилась», «Париж, когда там жара», «Весь я» и других.


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