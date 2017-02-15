Дети подполковника Гиви 11 Василий Рыбников, censor.net

15.02.2017, 17:22

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Александр Захарченко

Фото: РИА «Новости»

Российская пропаганда снова стала источником нелепых слухов.

Не успели головешки телевизионного командира Гиви остыть в гробу, как его унылая биография стала стремительно обрастать воображаемыми детьми и прочими трогательными подробностями.

"Лайфньюс", эксклюзивная новость:

"Лайфу" стало известно, что глава "ДНР" Александр Захарченко подарил сыну убитого ранее комбата Гиви (Михаила Толстых) свой военный поясной нож ".

Других подробностей акта дарения "Лайф" не приводит, но образ мальчика с ножом, размазывающего благородные сопли по могиле славного отца, встает перед глазами падкого на трогательные подробности русского читателя как живой. Имя мальчика не известно, потому что Гиви забыл его назвать, но русскому читателю почему-то кажется, что позывной у него, конечно, Гоги. В детстве Гоги мечтал стать космонавтом, но не смог узнать, кто это такой, а потом Зорян Шкиряк и Зиновий Шкутяк вчетвером напустили на папу шмеля, и оставшиеся от папы головешки похоронили рядом с огарком дяди Моторолы, а Гоги посадил на их могиле березку вверх ногами и стал удивляться, почему она не растет, и что это еще за пьяный мужик танцует на могиле Гиви.

А мужик тот был глава ДНР Александр Захарченко. Узнав, кто перед ним, Александр Захарченко пожалел сироту и преподнес ему свой военный поясной нож, а когда утром протрезвел и вернулся, чтобы забрать подарок назад и дать маленькому дебилу заслуженных тумаков, мальчика и след простыл. Да и был ли он вообще, этот мальчик?

По всему выходит, что никакого мальчика не было, во всяком случае, у Гиви, а генералу Захарченко, очевидно, опять явилась белочка, которой он до этого уже подарил военную поясную бутылку водки, военный поясной стакан и военный поясной самогонный аппарат. Что до погибшего комбата "Сомали", то у него с Моторолой, как известно, было две семьи на двоих, и обе Моторолины. Сам Гиви считал себя роковым холостяком, рядом с которым на войне очень опасно, потому что в ходе боя Гиви обычно первым же выстрелом попадал себе в задницу, а ведь мог бы и промазать, и что тогда?.. Таким образом, ни жены, ни тем более детей, по крайней мере до смерти, у Гиви не было, а из родственников имелась лишь некая одутловатая сестра-соратник и виртуальная старушка-мать, чудом не сгоревшая от водки, унесшей жизнь ее мужа еще в те времена, когда маленький Гиви ходил пешком под стол допивать из бутылок денатурат.

Вообще, поначалу в прижизненной биографии Михаила Толстых было не так уж много героических свершений, предопределивших его славный боевой путь в ДНР, - известно лишь, что в армии Гиви командовал танком, но танк его не слушался, потому что в армию Мишу на самом деле не взяли, а от предложенного военкомом дурдома он как-то сам отпетлял. Однако тяготы и лишения службы охранником в супермаркете закалили и без того железный характер Гиви, а когда его, по слухам, противоестественно опустил какой-то донецкий бандит за плохую помывку машины, авторитет Гиви среди братвы стал непререкаемым. С приходом звездного часа комбат "Сомали" был признан неофициальным секс-символом ДНР: отдавая должное осеменительным достоинствам Моторолы, русские барышни в глубине души все же считали его несколько легкомысленным, зато мечтательная затюканность Гиви вкупе с пустым взглядом томных цыганских глаз создавали Мише Толстых загадочный романтический ореол и делали его самым желанным женихом "Новороссии".

И только после того, как высокопоставленные функционеры Зорян, Шкиряк, Зиновий и Шкутяк убили Гиви по приказу Кровавого и Пастора, телезрители России поняли, насколько они все это время недооценивали величие образа легендарного командарма. Как и следовало ожидать, подлинный жизненный путь народного героя оказался совершенно не таким, как на самом деле. Конечно же, у Михаила Толстых остался сын. Более того, он остался не один. Десять сыновей, восемнадцать дочерей, сорок восемь внуков и один небольшой правнук - позывной Сулико - вот итог плодотворной жизни семейства Гиви. Не все знают, что когда укропы распяли на рекламном щите знаменитого мальчика в трусиках, именно Гиви отодрал его и усыновил, после чего мальчик окончательно пошел по рукам, дослужился до сына полка и героически погиб, пытаясь на спор вынюхать ведро канифоли.

Разумеется, ни один ребенок Гиви после смерти отца не остался без подарка от главы "ДНР" Александра Захарченко - все они получили от него по военному поясному ножу и теперь живут отдельно на кукурузном поле, где ловят заблудившихся шахтеров из ЛНР и приносят их в жертву кукурузному богу, а сам Захарченко, израсходовав на Гивину кодлу годовой запас амуниции, вынужденно носит на поясе отвертку, которую, забываясь, периодически пытается выпить.

Настоящая фамилия Гиви не Толстых, а Достоевских. На данный момент доподлинно не известно, с кем именно из русских писателей состоит в родстве легендарный комбат, но, как бы там ни было, долгое время считалось, что именно Гиви пишет остросюжетные книги под псевдонимом "Захар Прилепин". Впрочем, после того, как Захар Прилепин, предусмотрительно дождавшись смерти своего литературного негра, лично приехал в "ДНР" на разборки под видом замполита непонятного спецназа, шепоток литературных критиков Донбасса быстро поутих, а глава "ДНР" Александр Захарченко по привычке подарил осиротевшему писателю военные поясные погоны майора. Захар прикинул, что для начала нормально. Захарченко с беспокойством подумал, что совпадение имени залетного политрука с его, Захарченко, фамилией и основным погонялом выглядит несколько двусмысленно, и стал гадать, не стоит ли позвонить Зоряну со Шкиряком раньше, чем им позвонит Сурков.

Пока суть да дело, по Донецку поползли слухи. Одни рассказывают, что на самом деле Гиви не погиб, а то ли инсценировал свое убийство, как обычно поступал с собственными ранениями в задницу, то ли в момент выстрела чудом отлучился в туалет, чтобы закинуться галоперидолом. Так или иначе, легендарный комбат жив и теперь ходит по супермаркетам города и ворует там водку, проверяя таким образом работу охранников. Охранники узнают его, но из уважения делают вид, что не замечают.

Другие говорят, что в реальности ситуация гораздо страшнее. Якобы по ночам в городе начала наблюдаться шагающая головешка, пытающаяся проникнуть на территорию резиденции главы "ДНР". Охрана всякий раз открывает по ней панический огонь и даже периодически пытается взять в плен, но головешка в последний момент успевает улизнуть, бормоча невнятные угрозы, а потом все повторяется сначала. Знающие люди немедленно связали это странное явление с резонансным выступлением Захарченко про то, что "мы будем приходить к вам мертвые": якобы это мертвый Гиви пытается отомстить за свое подлое убийство.

Но при чем тут, собственно, Захарченко?.. Странно это, и знак недобрый. Все народные приметы говорят, что не жилец уже глава молодой республики. Неясно только, как все произойдет, но пусть это будет приятный сюрприз. Тем более что ждать его, похоже, осталось недолго.

Василий Рыбников, censor.net