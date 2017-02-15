Генерал Мэттис: НАТО остается краеугольным камнем системы безопасности для США 1 15.02.2017, 18:05

Джеймс Мэттис

Новый глава Пентагона также назвал штаб-квартиру альянса своим «вторым домом».

Об этом заявил в среду министр обороны США Джеймс Мэттис перед встречей с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает ТАСС.

Мэттис также заявил, что все члены НАТО должны нести расходы на оборону.

"Альянс остается краеугольным камнем для Соединенных Штатов и всего трансатлантического сообщества. Мы вместе", - сказал он.

Шеф Пентагона подчеркнул, что президент США Дональд Трамп поддерживает НАТО. "Как заявил президент Трамп, он оказывает сильную поддержку НАТО", - отметил он.

Отреагировать на меняющиеся обстоятельства

По его словам, НАТО в настоящее время проходит трансформацию. "НАТО переживает трансформацию, всегда адаптируется к вызовам безопасности. В этом нет ничего нового. Может быть, скорость изменений немного увеличилась, но мы можем справиться с этим", - сказал он.

"Я уверен, мы вновь докажем, что можем отреагировать на меняющиеся обстоятельства. Мы делали это раньше, и есть все основания быть уверенными, что мы снова сделаем это", - заявил американский министр.

Второй дом

Новый глава Пентагона также назвал штаб-квартиру альянса своим "вторым домом" по прибытии в Брюссель на встречу министров обороны Североатлантического альянса. Об этом Мэттис заявил в ходе совместного со Столтенбергом подхода к прессе перед началом встречи.

"Спасибо за теплое приветствие в моем втором доме", - заявил Мэттис, отвечая Столтенбергу, который сказал ему "с возвращением".

Джеймс Мэттис служил в 2007-2009 годах главнокомандующим НАТО по трансформации, поэтому хорошо знает европейские институты НАТО и систему альянса изнутри.

Нынешняя встреча стала первой министерской встречей НАТО после избрания и инаугурации президента США Дональда Трампа.