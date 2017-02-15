Видеохит: полицейский поджарил яичницу на капоте своей машины 15.02.2017, 18:14

Офицер полиции из Квинсленда, решив перекусить на рабочем месте, подошел к этому процессу довольно необычно.

Вместо того, чтобы достать пакет с бутербродами или чем-то подобным, он поставил сковородку на капот патрульной машины и разбил туда яйцо. Невероятно, но оно почти тут же начало аппетитно шкворчать, и вот уже через некоторое время вкусная яичница была вполне готова к употреблению, пишет 120.su.

Впрочем, ничего особенно удивительного в этой ситуации нет, ведь в разгар лета температура в этом районе порой достигает 45 градусов по Цельсию, так что поверхности раскаляются настолько, что их вполне можно использовать как кухонную плиту.