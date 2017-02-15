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Павел Северинец: Призываю белорусов выйти на Марш 17 февраля

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  • 15.02.2017, 18:24

Дармоеды во власти должны уйти в отставку.

Один из лидеров БХД Павел Северинец сходил в администрацию Лукашенко с символическим обращением и в очередной раз призвал белорусов протестовать против декрета №3, сообщает «Новы Час».

Флешмоб Северинца заключался в следующем: отнести в администрацию Лукашенко символические «письма счастья» для диктатора и его приближенных, а также передать скриншот со страницы в «Одноклассниках» телеканала «Белсат», где против декрета № 3 высказалось около 180 тысяч человек.

Зайти в само здание администрации удалось не сразу. Около главного входа Северинца и журналистов встретил охранник, объявив, что двери закрыты. Но политик решил не верить чиновнику на слово и проверить собственноручно. Дальше все выглядело комично: около минуты Северинец тянул за ручку огромных дверей и стучался, в это время другой охранник держал дверь изнутри.

В конце концов, охранник, который держал щеколду, вышел к Северинцу и объяснил, что с обращениями надо идти в другие двери - в приемную с другой сторону здания. Павла Северинца наконец пустили внутрь, вместе с ним зашли трое журналистов, чтобы провести в очереди в приемной около 40-50 минут.

На выходе Северинец объявил, что обращение принято, «повестки» переданы:

«Повестки были переданы настоящим дармоедам - Лукашенко, Кочановой, Кобякову, сидящим на шее белорусского народа уже более 20 лет, - отметил политик, - Я призываю белорусов протестовать и выходить на Марш 17 февраля, требуя отмены декрета №3 и отставки сегодняшней власти».

Пока Северинец был в приемлемой, плохо стало «ветерану» протестных акций Нине Багинской. Ее сначала завели внутрь здания, а после вызвали скорую помощь. После окончания флешмоба Северинец остался возле машины скорой, чтобы проконтролировать, все ли хорошо с женщиной.


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