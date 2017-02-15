Глава Россельхознадзора получил запрос из Генпрокуратуры из-за Беларуси 15.02.2017, 18:37

Сергей Данкверт

Фото: РБК

По словам Сергея Данкверта, претензии связаны с запретом поставок продукции с белорусских предприятий.

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт получил запрос от Генпрокуратуры России, сообщает ТАСС.

«Пришла бумага из прокуратуры, дальше процедуры, как обычно», — сказал Данкверт, сообщает RNS.

По словам главы службы, претензии связаны с запретом поставок продукции с белорусских предприятий. «Их претензии в том, что они прислали предприятия закрытые и хотят проверить законность. У нас все законно», — сказал он. Данкверт добавил, что он «готовится ответить» на эти вопросы.

Глава ведомства отметил, что допускает возможность введения новых ограничений в отношении белорусской продукции. «У нас это постоянно идет, поэтому через какое-то время, я не сомневаюсь», — заявил он.

В начале февраля Александр Лукашенко потребовал возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора «за нанесение ущерба государству». Обвинения Лукашенко были связаны с вводившимися ранее ограничениями на поставки продукции из Беларуси. Кроме того, в декабре 2016 года Данкверт обвинил Беларусь в нелегальной поставке продуктов питания из Европы, попавших под эмбарго.

Сам Данкверт назвал слова диктатора «не совсем корректными мерами оказания давления в целом на службу».