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Александр Семенов: От декрета на «тунеядство» больше всего пострадают простые люди

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  • 15.02.2017, 19:00
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Александр Семенов
Фото: kp.by

Гомельчанин, который пытается оспорить абсурдный декрет №3, рассказал, что его сподвигло идти в суд.

Белорус Александр Семенов имеет 28 лет стажа, в советские времена за хорошую работу получил квартиру, занимал руководящие должности. Был типичным советским работником и искренне считал, что Декрет №3 его точно не коснется.

Получив письмо счастья в 2017-м, попытался обжаловать его в налоговой инспекции, затем ― в райисполкоме. Когда не получилось, вступил в независимый профсоюз и обратился в суд ― первым из 470 тысяч белорусских «тунеядцев». «Еврорадио» поговорило с Семеновым сразу после завершения первого заседания.

Большому количеству желающих последить за процессом удивился, кажется, даже судья. Он не сразу запретил вести съемку на заседании, а закрыть дверь, за которой бушевали непокорные «тунеядцы», удалось только под угрозой позвать наряд милиционеров. «Да хоть расстреляйте нас!» ― донеслось из-за закрытых дверей.

- Александр, расскажите, где и кем вы работали, какой у вас стаж?

- У меня 28 лет стажа. По первому образованию ― инженер-электрик. Участвовал в комплектации электрооборудования на различных объектах. Потом пошел на строительство хлебозавода в Гомеле. Мы здесь, в Гомеле строили 4-й хлебозавод полностью. Я был начальником отдела снабжения по электрооборудованию, сантехнической продукции и технологическому оборудованию. Полностью обеспечивали все поставки. Мы вовремя завод построили. Нас за это наградили, мы получили квартиры.

- Я правильно понимаю, что вы в принципе всю карьеру занимали руководящие должности?

- Да, руководитель среднего звена. Потом я и в торговле работал, в частных фирмах. Ещё позже поехал в Россию, когда здесь с работой стало проблематично. Сокращались предприятия, с работой в Гомеле становилось всё хуже и хуже. Все объединялась, лишние люди появлялись, их увольняли. Сейчас я активно ищу работу. И вот это письмо пришло, так получилось.

- Вы постоянно официально работали, платили все налоги?

- Да. Я только официально работал. Единственное, что некоторое время работал в России, так как здесь работы не было. Но там тоже официально. Там я брату помогал на фирме.

- Что вы почувствовали, когда получили «письмо счастья»? Ждали его уже?

- Честно говоря, я не думал, что мне он придет. Потому что думал, кому я уже нужен ― 53 года. Мы с соседом говорили об этом и решили, что нас не будут трогать. Всю жизнь работали, и он, и я. Он шофером на ЗЛИНе, здесь в Гомеле. Ещё один сосед по подъезду, он квартиру получил как чернобылец, также говорил: ну кто нас уже будет беспокоить, нам за 50 лет. Он немного дальнобойщиком работает. Я ищу работу постоянно. И тут, бац, пришли письма. Мы возмутились. Доказывай теперь, что ты не верблюд. Я с 2000 года работаю то тут, то там. Постоянно что-то ищу. Последнее место работы было в частной фирме. Три года там работал. Она не выдержала, закрылась.

- На суде вы сказали, что не становились на учёт на бирже труда. Почему так?

- Они ничего не могут предложить. Я ходил узнать. Там сейчас 400 человек на учёте и две вакансии ― одна в морг и одна на ― расфасовку мусора. Они мне сказали, становись, мы зарегистрируем, будешь ходить на какие-то работы. У меня земля есть своя, я это могу для себя сам делать, как-то просуществовать на данный момент.

- Александр, почему вы решили идти в суд? До вас никто этого не делал.

- Потому что считаю, что этот декрет несправедливый. Может, у кого деньги есть, и он думает, что надо платить. А если нет денег, то нужно бороться.

- У вас просто нет денег его заплатить?

- Да, нет. Семейный бюджет у меня небольшой. Ну, можно было найти. Дочь мне сказала, чтобы не лез, что они с матерью скинуться и заплатят за меня. Да, но что это такое? Я им сказал, что пойду на 15 суток, отсежу, отработаю этот налог и вернусь домой. Похудею хоть.

- Вы на суде слышали позицию налоговой инспекции, они считают, что вы должны платить. Что можете сказать?

- Я к ним же уже обращался, все уже слышал. Как только бумага пришла, я им объяснял ― у меня земля есть, я налог плачу, я также плачу дорожный налог за автомобиль. Это же на ремонт дорог идёт. А в налоговой сказали, что это всё не считается. Вот у нас декрет, мы его исполняем. А вы обратитесь в горисполком. Доказывайте, что у вас тяжелое материальное положение. Я туда обратился, они мне сказали, что в семье два человека работают (жена и дочь), комиссия соберется не посчитает, что у меня тяжелое материальное состояние.

- Как вам первое судебное заседание?

- Понравилось, что люди пришли поддержать. Что много было таких людей, которые также получили "письма счастья". Многих волнует эта тема. Они пришли меня поддержать. И вообще, я не ожидал, что судья будет слушать обе стороны. Что заседание продлится не только сегодня, будут ещё. Возможно, и решиться что-то в мою пользу. Придем к положительному результату.

- Вы много знаете людей, которые получили «письма счастья»?

- Очень много, очень. Среди моих друзей много. Один друг всю жизнь был строителем, в России работал, а потом кризис. И теперь нужны только чернорабочие. Пошел чернорабочим. Потом и это кончилось. Сидит без работы. И таких людей очень много. Не знаю, что будет.

- А что можно делать в такой ситуации? Если нет ни работы, ни денег и вдобавок приходят «письма счастья»?

- Я думаю, нужно обращаться в администрацию правителя. Писать письма. Потому что, что делать... Я считаю, что этот Декрет какой-то неправильный. Там же, конечно, умные люди думали, как бороться с социальным иждивенчеством, с теневой экономикой. Но теневой экономикой занимаются те, кто в бизнесе. А этот декрет затрагивает простого человека, который не может найти работу. Больше всего пострадают эти люди.


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