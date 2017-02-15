В Малайзии задержана подозреваемая в убийстве Ким Чен Нама 15.02.2017, 19:10

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Ким Чен Нам

Фото: Toshifumi Kitamura/AFP

Власти Малайзии задержали женщину, подозреваемую в причастности к убийству старшего брата северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

28-летняя женщина, у которой имелся паспорт гражданки Вьетнама, была задержана в аэропорту Куала-Лумпур в среду, 15 февраля, через два дня после смерти 45-летнего Ким Чен Нама, сообщает DW.com.

По данным местных СМИ, женщина собиралась вылететь во Вьетнам. Как сообщила полиция, она была опознана по записям камер видеонаблюдения и в момент задержания была одна. Ранее сообщалось, что подозреваемая является гражданкой Мьянмы. Продолжаются поиски второй женщины, предположительно отравившей Ким Чен Нама.

Единокровный брат главы КНДР, проводивший много времени за пределами страны и известный публичными высказываниями против династического наследования поста правителя в Северной Корее, был убит 13 февраля. Предположительно, он был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура с помощью платка либо спрея двумя женщинами, якобы шпионками из Северной Кореи, и умер по дороге в больницу.

Ким Чен Ын и Ким Чен Нам - сыновья покойного северокорейского диктатора Ким Чен Ира от разных матерей.

Старший брат был ближе к своему дяде, которого считали вторым человеком в КНДР до тех пор, пока его не казнили по приказу Ким Чен Ына в 2013 году. Сам Ким Чен Нам неоднократно подчеркивал, что не заинтересован в наследовании поста главы государства.