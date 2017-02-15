закрыть
15 февраля 2017, среда, 22:04
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Малайзии задержана подозреваемая в убийстве Ким Чен Нама

  • 15.02.2017, 19:10
  • 13,560
Ким Чен Нам
Фото: Toshifumi Kitamura/AFP

Власти Малайзии задержали женщину, подозреваемую в причастности к убийству старшего брата северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

28-летняя женщина, у которой имелся паспорт гражданки Вьетнама, была задержана в аэропорту Куала-Лумпур в среду, 15 февраля, через два дня после смерти 45-летнего Ким Чен Нама, сообщает DW.com.

По данным местных СМИ, женщина собиралась вылететь во Вьетнам. Как сообщила полиция, она была опознана по записям камер видеонаблюдения и в момент задержания была одна. Ранее сообщалось, что подозреваемая является гражданкой Мьянмы. Продолжаются поиски второй женщины, предположительно отравившей Ким Чен Нама.

Единокровный брат главы КНДР, проводивший много времени за пределами страны и известный публичными высказываниями против династического наследования поста правителя в Северной Корее, был убит 13 февраля. Предположительно, он был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура с помощью платка либо спрея двумя женщинами, якобы шпионками из Северной Кореи, и умер по дороге в больницу.

Ким Чен Ын и Ким Чен Нам - сыновья покойного северокорейского диктатора Ким Чен Ира от разных матерей.

Старший брат был ближе к своему дяде, которого считали вторым человеком в КНДР до тех пор, пока его не казнили по приказу Ким Чен Ына в 2013 году. Сам Ким Чен Нам неоднократно подчеркивал, что не заинтересован в наследовании поста главы государства.


Мнение

Почему я выхожу на протест
Почему я выхожу на протест Евгений Афнагель
«Пагоня»
«Пагоня» Алесь Марачкін
Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский


Интервью

Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос