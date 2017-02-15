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Антироссийские санкции США могут стать законом

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  • 15.02.2017, 19:31
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Если администрация Трампа решит отменить санкции в отношении РФ, то спикер Палаты представителей Пол Райан поддержит их преобразование в закон.

Спикер палаты представителей Конгресса США, который формально является третьим по значимости лицом государства, республиканец Пол Райан в среду, 15 февраля, заявил, что готов поддержать межпартийную инициативу сенатора-республиканца Джона Маккейна о преобразовании санкций в отношении России, введенных во время правления Барака Обамы, в закон, передает dw.com.

Такая мера может быть принята в случае, если нынешний президент США Дональд Трамп сделает попытку отменить или ослабить антироссийские штрафные меры.

«Если эти санкции решат смягчить, я точно поддержу включение их в свод законов», - сказал он в интервью медиакомпании MSNBC.

Демократы призывают к независимому расследованию связей Трампа с Россией

Между тем представители демократической партии США в Сенате в тот же день, 15 февраля, провели внеплановое партийное собрание, посвященное теме «Трамп и его связи с Россией». Они призывают к независимому расследованию вмешательства РФ в ход выборов в Соединенных Штатах, в то время как комитеты Сената и Палаты представителей Конгресса по разведке начинают собственные расследования.

Демократическое меньшинство в Сенате сделало выводы из сообщений СМИ о том, что предвыборный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа и российская разведка находились в контакте в ходе избирательной кампании, а также обсудили последствия отставки Майкла Флинна с поста советника президента США по национальной безопасности, сообщает издание Politico.

В Сенате не верят в способность Белого дома к стабилизации

Со своей стороны глава комитета Сената по международным отношениям республиканец Боб Коркер в тот же день усомнился в способности Белого дома к стабилизации. Полемика вокруг связей Трампа с Россией отражается на США не только в международном плане, но влияет на внутреннюю политику Соединенных Штатов, подчеркнул Коркер в интервью медиакомпании MSNBC.

Накануне, 14 февраля, депутаты обеих палат парламента США от обеих партий, включая лидеров республиканцев, потребовали подробного расследования связей Белого дома с Россией. Демократы призвали к дополнительным действиям в отношении Флинна и задались вопросом о том, насколько Трамп был осведомлен о его связях с Россией. «Американский народ заслуживает того, чтобы знать, от чьего имени Флинн действовал, когда совершал эти телефонные звонки, и почему Белый дом не принимал меры до тех пор, пока эти сообщения не стали достоянием общественности», - заявил зампредседателя спецкомитета Сената по разведке член Демократической партии Марк Уорнер.

Флинна могут допросить

Лидеры республиканцев в Сенате Боб Коркер и Джон Корнин также заявили, что комитет по разведке должен расследовать связи Флинна с Россией, и что ему, вероятно, придется дать показания. Другой член комитета, сенатор-республиканец Рой Блант заявил, что это должно произойти очень скоро, причем именно в рамках расследования о попытках РФ повлиять на ход выборов в США. «Отставка Флинна также вызывает вопросы о намерениях администрации Трампа, касающихся отношений с Россией Владимира Путина», - заявил сенатор-республиканец Джон Маккейн.

Майкл Флинн подал в отставку с поста советника президента США по вопросам безопасности в ночь на вторник, 14 февраля. Временно исполняющим обязанности советника Трампа по нацбезопасности назначен занимавший ранее пост начальника аппарата СНБ при Белом доме, генерал в отставке, республиканец Джозеф Кит Келлогг.


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