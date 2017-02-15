Белорусский тренер может возглавить «Салават Юлаев» 15.02.2017, 19:37

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АНДРЕЙ СКАБЕЛКА

ФОТО: ЮРИЙ КУЗЬМИН / PHOTO.KHL.RU

Уфимский клуб рассматривает кандидатуру Андрея Скабелки на пост главного тренера.

Руководство «Салавата Юлаева» недовольно работой российского специалиста Игоря Захаркина, сообщает championat.com.

Нынешний сезон Захаркин доработает, а вот в следующем уфимцев, скорее всего, возглавит новый тренер.

В числе главных кандидатов рассматривается Андрей Скабелка, Артис Аболс и Герман Титов.

Напомним, что сейчас белорус Андрей Скабелка возглавляет «Сибирь».