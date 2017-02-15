Россельхознадзор закрыл транзит через Беларусь из 24 стран Африки 10 15.02.2017, 19:44

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Через Беларусь под видом продукции из стран Африки в Россию поставляли попавшие под продэмбарго товары.

Россельхознадзор закрыл транзит через Беларусь из 24 стран Африки. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Данкверт, выступая на Российско-уругвайском бизнес-форуме, сообщает ТАСС.

«Мы через Беларусь закрыли транзит 24 африканских стран, которые не подтвердили отгрузку продукции в Беларуси», — сказал он, добавил, что такие действия «искажают» российский рынок.

По его словам, через Беларусь под видом продукции из стран Африки в Россию поставляли попавшие под продэмбарго товары. Россельхознадзор неоднократно выражал претензии белорусской стороне, а также устанавливал ограничения для некоторых белорусских предприятий.

В последнее время отношения между российским ведомством и белорусской стороной обострились. А 3 февраля Александр Лукашенко во время встречи с журналистами и экспертным сообществом заявил, что в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело. В ответ на это Данкверт рекомендовал навести порядок на белорусских предприятиях.

7 февраля Министерство внутренних дел Беларуси заявило о проведении ряда доследственных проверок по действиям, содержащим признаки дискредитации деловой репутации белорусских предприятий. 9 февраля Россельхознадзор отложил визит своих сотрудников в Беларусь. Решение пояснили тем, что «у ряда сотрудников есть опасения в возможных провокациях с белорусской стороны».

15 февраля Данкверт рассказал, что получил запрос от прокуратуры по поводу обвинений со стороны Беларуси. «Из прокуратуры России пришли документы, по поводу которых можно судить, какие вопросы задавали белорусские коллеги. Я на эти вопросы службы готовлюсь ответить», — рассказал RNS Данкверт, подчеркнув, что в ближайшее время в Беларусь не собирается. Он также отметил, что не исключает выявления новых нарушений в поступающей из Беларуси продукции.