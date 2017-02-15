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Производителей не будут обязывать использовать белорусский язык

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  • 15.02.2017, 20:10
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Белорусский язык в торговле не будет обязательным.

Начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Ирина Барышникова заявила в ходе круглого стола, который прошел в «палате представителей» 15 февраля, что предложение общественности обязать изготовителя доводить до потребителя информацию о товарах не только на русском, но и на белорусском языке не нашло поддержки у большинства заинтересованных сторон.

Она отметила, что это предложение дважды рассматривалось на заседании общественно-консультативного совета при министерстве, однако в итоге было решено не вносить его в поправки в закон о защите прав потребителей, пишет БелаПАН.

Чиновница подчеркнула, что законопроект уже находится в правительстве и в ближайшее время будет внесен в ППНС.

По ее словам, представители бизнеса приводили свои аргументы в пользу того, что внесение соответствующих поправок в законодательство не будет своевременным.

В частности, не все термины будут понятны при переводе на белорусский язык; в стране поставлена задача либерализации рынка, снятия барьеров.

Кроме того, представитель МАРТ отметила, что речь идет не только об информации на этикетках товаров, но и о необходимости перевода различных договоров, вывесок на улицах и др.

«Проблему надо решать комплексно, в том числе с системой образования, судебной системой и т.д. Может быть, со временем мы придем к тому, на чем настаивают граждане», — сказала Барышникова.

Председатель парламентской комиссии по жилищной политике и строительству Юрий Дорогокупец сообщил, что в январе в ПП НС поступило около 250 предложений на тему размещения производителями информации на белорусском языке. При этом сам он не считает, что большинство граждан поддерживают эту инициативу.

По словам «депутата», в стране уже прошел этап, когда людям навязывали, на каком языке говорить. Он также отметил, что навязывать чужую волю в этом вопросе неправильно.


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