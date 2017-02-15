Пять способов привести себя в форму без спортзала 15.02.2017, 20:16

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Тренажерный зал – это, конечно, действенный способ привести себя в хорошую физическую форму, но не единственный.

Liza.ua представляет разнообразные тренировки, которые также могут дать отличный результат.

1. Фитнес буткемп

Устройте свой буткемп, например встретьтесь в выходные где-нибудь в парке. Выполнять вместе отжимания, приседания, бурпи, прыжки, выпады намного приятнее. Все, что вам нужно для этого, – только пара удобных кроссовок.

2. Присоединись к команде

Вступи в команду по волейболу, гандболу, займись большим теннисом. Такой род занятий поможет тебе получать удовольствие от процесса, а заодно и сжигать лишние калории.

3. Пешеходные экскурсии

Ходьба является простым способом оставаться в форме, потому что она требует лишь пару удобной обуви. Чтобы оживить тренировки, подпишись на пешеходные экскурсии в своем городе. Тренируясь, ты можешь узнавать что-то новое!

4. Походы

Туризм является отличным способом получить прилив адреналина, наслаждаясь пейзажами на свежем воздухе. Возьми с собой парочку друзей, кроссовки и отправляйся в поход. Поверь, это гораздо приятнее, чем тренировки в спортзале вечером после работы.

5. Бег

Бег сжигает больше калорий, чем любая другая кардиотренировка. Мы не предлагаем тебе бегать на беговой дорожке, это скучно. Лучше отправляйся бегать в парк, лес или к воде на набережную.