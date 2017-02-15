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В Черногории лишили лидеров пророссийской оппозиции иммунитета

  • 15.02.2017, 20:27
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Фото: ЕРА

Теперь прокуратура может допросить пророссийских депутатов в рамках расследования о подготовке конституционного переворота в Черногории.

Парламент Черногории проголосовал за лишение иммунитета лидеров оппозиции - руководителя пророссийского Демократического фронта Андрея Мандича и его союзника Милана Кнезевича. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на агентство Reuters.

Теперь прокурор может допросить этих оппозиционеров в рамках расследования о предполагаемом пророссийском заговоре с целью свержения правительства.

Агентство сообщает, что Мандич и Кнезевич являются откровенными сторонниками тесных связей с Россией и выступают против членства Черногории в НАТО. В партии власти заявили, что Россия финансирует оппозицию для того, чтобы сорвать предстоящее членство Черногории в НАТО. Оппозиционные партии это отрицают.

16 октября 2016 года в Черногории были арестованы 20 граждан Сербии, которых черногорские силовики обвиняют в подготовке вооруженных нападений на госучреждения, полицейские участки и чиновников после завершения голосования на парламентских выборах.

10 ноября премьер Черногории Мило Джуканович обвинил пророссийскую оппозицию в непосредственной причастности к сценарию заговора относительно силовой смены правительства в стране и его убийства в день выборов.

13 февраля 2017 года Главная прокуратура Черногории обратилась к парламенту страны с просьбой лишить депутатской неприкосновенности Мандича и Кнезевича, так как их подозревают в организации и подготовке преступных действий, которые угрожают конституционному строю и безопасности Черногории.


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