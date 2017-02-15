Агент Глеба: У Александра были варианты с Китаем 1 15.02.2017, 20:34

АЛЕКСАНДР ГЛЕБ

Агент 35-летнего полузащитника Александра Глеба Евгений Гайдук рассказал о подробностях перехода его подопечного в «Крылья Советов».

- Александра хорошо знают в клубе, ведь он выступал за «Крылья Советов» и помог команде в 2012 году остаться в премьер-лиге. К тому же в «Крыльях» работает белорусский тренер (Вадим Скрипченко. — Прим.), который прекрасно знаком с возможностями Глеба.

- В какой форме сейчас Глеб?

- Естественно, в последнее время он тренировался и поддерживал форму индивидуально, поэтому ему нужно какое-то время, чтобы привести себя в оптимальные кондиции. Он профессионал, ему достаточно две-три недели, чтобы быть готовым на 100 процентов.

- Скрипченко будет рассчитывать на Александра как на игрока "основы"?

- Скрипченко проявил заинтересованность в Глебе, но никто не гарантировал ему место в стартовом составе. Будет сильнее, будет играть — все будет зависеть от самого футболиста.

- Многие едут не в чемпионат России, а в Китай. Тем более у Глеба есть имя в Европе, были ли предложения оттуда?

- Действительно, были варианты с Китаем, но не в это трансферное окно. Глеб всегда выбирал другие предложения, — цитирует Гайдука «Спорт. День за днем».