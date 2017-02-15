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Беларусь расположилась между Габоном и Танзанией в мировом рейтинге экономической свободы

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  • 15.02.2017, 20:57
Фото: iStockphoto.com/Hanquan Chen

Американский исследовательский центр Heritage Foundation представил новый индекс экономической свободы.

Всего в индексе были представлены 180 государств и территорий. Эксперты разместили нашу страну на 104-м месте.

В топ-10 вошли:

1. Гонконг;

2. Сингапур;

3. Новая Зеландия;

4. Швейцария;

5. Австралия;

6. Эстония;

7. Канада;

8. Объединенные Арабские Эмираты;

9. Ирландия;

10. Чили.

Свои исследования Heritage Foundation проводит с 1995 года. Эксперты института определяют экономическую свободу как «отсутствие правительственного вмешательства или воспрепятствования производству, распределению и потреблению товаров и услуг, за исключением необходимой гражданам защиты и поддержки свободы как таковой».

В своей методике аналитики используют 10 индексов: свобода бизнеса, торговли, налоговая свобода, свобода от правительства, денежная свобода, свобода инвестиций, финансовая свобода, защита прав собственности, свобода от коррупции, свобода трудовых отношений.

Вес каждого из 10 факторов считается одинаковым, поэтому итоговый индекс представляет собой среднее арифметическое из показателей.

Фонд Heritage Foundation — стратегический исследовательский институт США, основанный в 1973 году, занимается широким спектром исследования международной политики.


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