В Минске радикалы «Другой России» пытались сорвать пресс-конференцию спецпредставителя ОБСЕ 2 15.02.2017, 21:07

Фото: AFP

В момент выхода Мартина Сайдика к журналистам четверо активистов националистической партии начали выкрикивать лозунги и разбрасывать листовки.

В среду, 15 февраля, в Минске пытались сорвать пресс-конференцию спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика. Она должна была пройти по итогам очередного раунда переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которая прошла в «Президент-отеле».

Как сообщает БелаПАН, в момент выхода Сайдика к журналистам четверо активистов незарегистрированной националистической партии «Другая Россия» (бывшие национал-большевики) начали выкрикивать лозунги и разбрасывать листовки. «Руки прочь от Донбасса!»— кричали молодые люди, которые до сих пор представлялись журналистами белорусских СМИ. Были ли они задержаны, неизвестно — они быстро ушли после того, как зал покинул Мартин Сайдик.

Пресс-конференция спецпредставителя ОБСЕ прошла позже. Сайдик сообщил, что стороны договорились развести на Донбассе вооружения, запрещенные минскими договоренностями, до 20 февраля. Было решено обратиться к мониторинговой миссии ООН по правам человека в Женеве с просьбой помочь в вопросе освобождения пленных. Следующее заседание трехсторонней контактной группы пройдет в белорусской столице 1 марта.