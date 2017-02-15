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На земле, в небесах и на море

  • Алексей Мельников, «Эхо Москвы»
  • 15.02.2017, 21:15
Алексей Мельников

Весь прошлый год российские майорские головы любили Трампа. Страстно. С надеждой и верой.

Как их понять? Что за мысли бродят по темным переулкам в их безопасных майорских головах? Лежат в пустотах их черепов, вытянув скрещенные ноги, сплевывая на пол сквозь дырки в зубах, прикрыв опухшие глаза ностальгическими фуражками?

Весь прошлый год они любили Трампа. Страстно. С надеждой и верой.

Он выиграл. Это было чудо.

Их сердца зазвенели колоколами, выпрыгнули из груди, взлетели к кремлевским звездам, лобызали их хладные рубиновые грани.

Напротив Кремля — в Госдуме, отмечая победу Трампа, начало новой эры, волной встали нелегитимные думцы — били в ладоши, славили Бога, счастливо скалили зубы на Потомак.

На радостях, в волнительном ожидании отмены санкций, самый главный безопасный майор страны широким жестом оставил в Москве американских дипломатов, звал их детей на елку. Ещё немного и сам бы стал Дедом Морозом.

И вот, наконец-то, Трамп сел в Белый дом — с «козлом отпущения» Флинном и «альтернативными фактами».

Какие подарки приготовили ему наши любвеобильные майоры?

Морем к другу Трампу подошел российский военный корабль с ракетами «земля-воздух», ходит патрулем у «штата голубого петуха» — Делавэра. «Что ищет он в стране далекой?» Каких приключений на свою стальную корму?

В воздухе российские самолеты опасно сближались с эсминцем друга Трампа — на запросы изображали из себя глухонемых. «Ай донт спик инглиш».

На земле пустили в подарок другу Трампу два батальона с крылатыми ракетами, — как передают, в нарушение договора с США. «Не рычи».

Что на очереди? Подарки в космосе и под водой?

Зачем это? Для чего эти уколы слона зонтиком?

Или дело обстоит так плохо, что российские вооруженные силы живут собственной жизнью — партизанят вопреки воле политического руководства?

Вы хотите дружить с Трампом? Тогда зачем раздражать, показывая мелкие зубы из-за угла?

«Невозможно понять логику непрофессионала», — говорил папаша Мюллер.

Их сегодняшняя «дружба» с Америкой такая же глупая, как начавшаяся со времен «мюнхенской речи» ссора. Одни позы и никакой выгоды — ни себе, ни другим.

Алексей Мельников, «Эхо Москвы»


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