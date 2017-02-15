На земле, в небесах и на море
- Алексей Мельников, «Эхо Москвы»
- 15.02.2017, 21:15
Весь прошлый год российские майорские головы любили Трампа. Страстно. С надеждой и верой.
Как их понять? Что за мысли бродят по темным переулкам в их безопасных майорских головах? Лежат в пустотах их черепов, вытянув скрещенные ноги, сплевывая на пол сквозь дырки в зубах, прикрыв опухшие глаза ностальгическими фуражками?
Весь прошлый год они любили Трампа. Страстно. С надеждой и верой.
Он выиграл. Это было чудо.
Их сердца зазвенели колоколами, выпрыгнули из груди, взлетели к кремлевским звездам, лобызали их хладные рубиновые грани.
Напротив Кремля — в Госдуме, отмечая победу Трампа, начало новой эры, волной встали нелегитимные думцы — били в ладоши, славили Бога, счастливо скалили зубы на Потомак.
На радостях, в волнительном ожидании отмены санкций, самый главный безопасный майор страны широким жестом оставил в Москве американских дипломатов, звал их детей на елку. Ещё немного и сам бы стал Дедом Морозом.
И вот, наконец-то, Трамп сел в Белый дом — с «козлом отпущения» Флинном и «альтернативными фактами».
Какие подарки приготовили ему наши любвеобильные майоры?
Морем к другу Трампу подошел российский военный корабль с ракетами «земля-воздух», ходит патрулем у «штата голубого петуха» — Делавэра. «Что ищет он в стране далекой?» Каких приключений на свою стальную корму?
В воздухе российские самолеты опасно сближались с эсминцем друга Трампа — на запросы изображали из себя глухонемых. «Ай донт спик инглиш».
На земле пустили в подарок другу Трампу два батальона с крылатыми ракетами, — как передают, в нарушение договора с США. «Не рычи».
Что на очереди? Подарки в космосе и под водой?
Зачем это? Для чего эти уколы слона зонтиком?
Или дело обстоит так плохо, что российские вооруженные силы живут собственной жизнью — партизанят вопреки воле политического руководства?
Вы хотите дружить с Трампом? Тогда зачем раздражать, показывая мелкие зубы из-за угла?
«Невозможно понять логику непрофессионала», — говорил папаша Мюллер.
Их сегодняшняя «дружба» с Америкой такая же глупая, как начавшаяся со времен «мюнхенской речи» ссора. Одни позы и никакой выгоды — ни себе, ни другим.
Алексей Мельников, «Эхо Москвы»