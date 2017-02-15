В этом году в вузах двойной выпуск: хватит ли работы всем? 15.02.2017, 21:49

Историкам и экономистам в нашей стране придется туго.

Через полгода выпускники вузов получат дипломы, рынок труда снова пополнится молодыми специалистами. У студентов выпускных курсов возникает много вопросов. Как получить опыт работы, если работодатель не хочет брать специалиста без опыта? Куда пойти работать молодому специалисту? Хватит ли работы всем? В этом году проблема усугубляется тем, что выпускников в два раза больше обычного. Вузы оканчивают те, кто отучился четыре года, и те, кто пять лет. Тем, кто учился на бюджете, должен отработать по распределению и это первое место работы должен гарантировать университет. Но в сегодняшней ситуации с этим тоже не все так просто, пишет kp.by.

Студенческая организация «БОСС» занимается вопросами распределения студентов не первый год. В этом году появилась горячая линия, куда может обратиться любой желающий.

За неделю на горячую линию по вопросам распределения обратились около 20 студентов

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- От студентов поступают сообщения о том, что во многих вузах нет заявок от организаций на распределение или их очень мало. Еще несколько лет назад предложений хватало на всех. Потом ситуация изменилась, а в 2016 году был минимум запросов на выпускников. Были факультеты и специальности, где выпускникам самим пришлось искать работодателя и приносить заявки на распределение потому, что администрация отказывала в выдаче свободного диплома, а порой даже предупреждала, что заставит выплачивать средства потраченные государством на учебу. Труднее всего выпускникам гуманитарных специальностей, например, выпускникам юридических, исторических, экономических факультетов и других. Но есть специальности, где даже двойной выпуск не сыграет большой роли, - мест для них все равно достаточно. Я говорю о медиках и педагогах, - рассказала юрист, эксперт программы «Распределение БОСС» Кристина Мурашева.

На горячую линию за первую неделю поступило около двух десятков звонков студентов разных белорусских вузов, чаще других обращаются студенты Института журналистики БГУ. Около месяца назад там прошло предварительное распределение. Заведующие кафедрами говорят, что будут стараться удовлетворить все индивидуальные заявки. Но даже если так, есть они не у всех. Если ты не работал во время учебы, найти место для распределения непросто.

«Свободных дипломов сказали не ждать»

- Я позвонила в одну компанию, а мне сказали, мол, все хорошо, вы бы нам подошли, но мы ищем парня. Как на моей работе отразится то, что я девушка? - недоумевает студентка Анна.

Свободных дипломов студентам сказали не ждать

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Екатерина Забело - одна из тех студенток, которая хорошо училась на журфаке четыре года, но заявки у нее нет.

- Средний балл у меня выше восьми. Но от этого никаких привилегий нет. Единственное - отличников распределяют первыми. Пока училась, в штате нигде не работала, потому что попасть туда студенту непросто, - рассказывает Екатерина. - В университете обещают помочь, с тем, чтобы выпускников не отправили по деревням. Но всем этого не избежать, мне кажется. Свободных дипломов сказали не ждать.

В БГУИР студента готовы отпустить в любую организацию, где молодой специалист будет работать по специальности, если его там ждут. Никита Лось учится на специальности «Программируемые мобильные системы». У молодого человека не было своей заявки и его распределили на могилевскую таможню.

- В этом году распределяли людей и в банки, и в МВД, и на таможню. Университет отправлял запросы во многие организации, чтобы они взяли выпускников.

Труднее всего найти работу выпускникам гуманитарных специальностей

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Строительный факультет БНТУ: «Наши выпускники идут работать в ГАИ»

Не каждый вуз столкнулся с двойным выпуском. Но проблем с распределением от этого меньше не стало.

- В деканате нам сказали, что в этом году заявок на распределение мало, и посоветовали найти себе работу самим. Причем необязательно по специальности, - рассказал выпускник строительного факультета БНТУ.

- На нашем факультете нет двойного выпуска, но проблема с распределением студентов действительно есть, - рассказал заместитель декана по учебной работе строительного факультета БНТУ Сергей Ковшар. - Сейчас в строительной сфере непростое время, и пока есть только 8 заявок на распределение по специальности «Промышленное и гражданское строительство» на 130 выпускников. И чтобы никто не остался без работы, мы готовы распределить наших студентов в другую сферу, связанную с техническим образованием. Например, мастером на промышленное предприятие. К слову, каждый год к нам поступают заявки из силовых ведомственных органов. Наших студентов могут взять на работу инспектором ГАИ, участковым инспектором. Похожая ситуация была и в прошлом году. Но мы тогда смогли трудоустроить всех выпускников. Кто-то сейчас работает в нашем университете инженерами кафедры. Надеемся, что заявки к нам еще поступят. Будем стараться каждого студента обеспечить работой.

«Проблемы с трудоустройством выпускников в этом году будут острыми»

- Почему работодатели так не хотят брать молодых специалистов? - спросили мы у эксперта Общественного болонского комитета (Минск) , кандидата философских наук, доцента Высшей школы экономики Санкт-Петербурга Андрея Лаврухина.

- За окном стоит очередь специалистов с опытом, а у выпускников его нет совсем. Поэтому работодатели будут стараться уклониться от обязанности распределения всеми возможными способами. Исключения составят лишь те рабочие места, где высокая текучка кадров (медперсонал, воспитатели детсадов и пр.) и где обязанность распределения контролируется государством очень жестко. Но за годы обязательного распределения работодатели и выпускники разработали не менее совершенные стратегии уклонения и имитации распределения.

- Способен ли наш рынок принять в два раза больше выпускников?

- Давайте попробуем измерить способности нашего рынка труда. По данным Белстата, в 2016 году «коэффициент напряженности на рынке труда снизился с 1,5 безработного на одну вакансию 1 января 2016 года до 1 безработного на одну вакансию на 1 января 2017 г.», т. е. на 0,5 пункта. При этом удельный вес группы - зарегистрировавшаяся на бирже труда безработная молодежь в возрасте 20 - 24 лет с высшим образованием - изменился с 10,9% в 2015 г. до 9,7% в 2016 г. (по возрасту) и с 14,3% в 2015 г. до 14,2% в 2016 г. (по образованию). Даже если считать, что все это объективно отражает действительность, как видим, ситуация на рынке труда для молодых людей точно не улучшилась в два раза. А ведь именно во столько раз увеличится количество выпускников по итогам этого учебного года. Отсюда вывод - проблемы с трудоустройством выпускников в этом году значительно усугубятся и приобретут большую остроту.

- Стоит беспокоиться о том, что половина студентов не найдет работу?

- Однозначно стоит. Ведь даже эти (очень тревожные!) официальные данные не отражают действительного состояния рынка труда. По данным независимых экспертов, фактическая безработица превысила зарегистрированную в несколько раз, и это соотношение сохраняется. При этом сохраняется избыточная занятость в госсекторе на уровне 39 - 40%, а это как раз те работодатели, которые обязаны принимать выпускников. Предпринятая в приемную кампанию - 2016 контрмера - сокращение приема на бюджетные места по специальностям, невостребованным рынком труда, на несколько сот мест - очевидно, не спасает ситуации: речь идет не о сотнях, а о тысячах выпускников. Наконец, в условиях административного прессинга и кровной заинтересованности вузов в распределении своих выпускников (напомню, в Беларуси пополнение бюджета белорусских вузов зависит от трудоустройства бюджетных выпускников: если они не будут трудоустроены, в приемную кампанию - 2017 могут сократить количество бюджетным мест), трудоустройство будет лишь на бумаге.

«Работодатели готовы платить только за хорошие результаты работы, а не за корочку вуза, даже если вы закончили Гарвард»

О том, как вести себя молодому специалисту и чего ожидать от первого места работы, рассказала руководитель исследовательских и коммуникационных проектов консалтинговой группы «Здесь и сейчас» Ольга Надточаева.

- Какая сегодня ситуация на рынке труда с молодыми специалистами?

- Вакансии для молодых специалистов самые востребованные на рынке труда. На одну вакансию приходится в среднем 25 - 30 резюме. Основная проблема выпускников - трудности с профессиональным самоопределением: вуз окончен, а понимания, чем хотят заниматься в профессиональном плане, не пришло. На вопрос: какую работу ищете, отвечают «интересную», но при этом затрудняются ответить, что под этим понимают. Ожидания молодых специалистов по зарплате тоже часто далеки от возможностей нанимателей. Здесь важно понимать, что получение высшего образования - не гарантия высокооплачиваемой работы. Работодатели готовы платить только за хорошие результаты работы, а не за корочку вуза, даже если вы закончили Гарвард. На старте карьеры высокой зарплаты и даже средней «по 500» ожидать не стоит. Специалистам после окончания вуза сложно похвастаться глубокими знаниями и практическим опытом. Что же является залогом успеха в поиске работы? Однозначно - высокий уровень мотивации, готовность к дополнительному обучению, профессиональное развитие, целеустремленность, ответственность за результат. Должны глаза гореть. Вот что оценивают наниматели на собеседованиях в дополнение к теоретическим знаниям. Важно также соблюдать элементарные принципы делового этикета: размещая резюме, нужно отвечать на звонки и ходить на собеседования.

- Способен ли наш рынок труда принять в два раза больше специалистов без опыта работы?

- Основная проблема в том, что вузы обучают и выпускают специалистов по своему плану и усмотрению, а работодатели берут на работу только тех, в ком заинтересованы. Это приводит к дисбалансу спроса и предложения на рынке труда, так как предложение не соответствует спросу. К негативным последствиям также приводит намерение людей просто получить высшее образование, а потом не работать по специальности, либо получение профессии, которая изначально имеет крайне ограниченный спрос. Еще хуже ситуация, когда человек ведется на красивое название специальности, а потом понимает, что после окончания вуза ему очень сложно трудоустроиться, так как даже не представляет, куда может пойти работать. Соответственно, эти специалисты попадают в категорию риска по трудоустройству.