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Трамп предложил вице-адмиралу в отставке Харуорду занять пост Флинна

  • 15.02.2017, 22:29
Дональд Трамп

Пока не известно, принял ли бывший командующий спецназом ВМС США Роберт Харуорд это предложение.

Президент США Дональд Трамп предложил занять пост своего помощника по национальной безопасности бывшему командующему спецназом ВМС США вице- адмиралу в отставке Роберту Харуорду.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника, осведомленных о процессе отбора кандидата на замещение этой должности.

Агентство отмечает, что пока не известно, принял ли Харуорд это предложение.

Изначально Трамп назначил своим помощником по национальной безопасности отставного генерала Майкла Флинна, однако на днях тот был вынужден подать в отставку. Исполнять его обязанности временно поручено еще одному генералу в отставке - Киту Келлоггу.

Уход Флинна стал первой отставкой в формируемой администрации Трампа. Генерала затравили из-за того, что он, как утверждается, недостаточно полно информировал президента и вице-президента страны о своих телефонных контактах с послом России в Вашингтоне.


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