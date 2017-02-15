Николай Черноус позвал Лукашенко на Площадь 17 февраля 13 15.02.2017, 22:40

Фото: EPA

Барановичский активист позвал правителя на Марш рассерженных белорусов, который состоится 17 февраля в 18:00 на Октябрьской площади Минска.

Николай Черноус (старший) - как повар по профессии и призванию - испек большой красивый каравай для Александра Лукашенко. И сделал плакат с надписью: «Лукашенко, выходи на Марш! Безопасность гарантируем!», передает «Радыё Рацыя».

- Каравай держал на рушнике целый час в «Молодом парке» в центре Барановичей. Получился специальный пикет-приглашение, - говорит Николай Черноус.

Испекли каравай и организовал пикет в парке - с 13 до 14 часов. Решил пригласить на Марш рассерженных белорусов Лукашенко. А в связи с тем, что руководитель страны боится своего народа, то сообщил, что безопасность ему гарантируем.

По словам Николая Черноуса, такое приглашение должно быть принято Александром Лукашенко, если он не против диалога со своим народом, который, по его же воле, оказался в очень тяжелой ситуации.