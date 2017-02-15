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Жители Барановичей готовятся к Маршу рассерженных белорусов

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  • 15.02.2017, 23:27

Марш рассерженных белорусов пройдет в Минске 17 февраля на Октябрьской площади и начнется в 18.00.

Жителей Барановичей пригласили на Марш рассерженных белорусов. Множество листовок со сжатым кулаком, пустыми кастрюлями и рассерженными рабочими и адресом места сбора появилась по всему городу, говорит член профсоюза радиоэлектронной промышленности Александр Швед, передает «Радыё Рацыя».

- Увидел, что на столбах и автобусных остановках наклеены листовки с призывами идти на Октябрьскую площадь 17 февраля, чтобы выразить свое негативное отношение к Декрету № 3. Работы нет, живешь впроголодь, а тебе еще предлагают кормить государство, которое вытягивает из своих людей, со своего народа последнее.

Марш рассерженных белорусов пройдет в Минске 17 февраля на Октябрьской площади. Сбор в 18 часов. Марш направлен против Декрета №3.


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