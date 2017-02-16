В Малайзии задержали вторую подозреваемую в убийстве Ким Чон Нама 16.02.2017, 7:35

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Ким Чен Нам

Фото: Toshifumi Kitamura/AFP

У подозреваемой был обнаружен индонезийский паспорт.

Полиция Малайзии объявила о задержании второй подозреваемой в убийстве старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Чон Нама.

Как сообщил генеральный инспектор полиции страны Халид Абу Бакар, у подозреваемой индонезийский паспорт на имя Сити Айши, на момент задержания она была одна, сообщает русская служба ВВС.

Южнокорейский телеканал "Чосун" сообщил, что Ким Чон Нам был отравлен с помощью игл с ядом. В репортаже говорилось, что в аэропорту Куала-Лумпура на него напали две женщины, после чего скрылись с места преступления.

В среду была задержана первая подозреваемая - судя по документам, это 18-летняя гражданка Вьетнама. Предположительно, ее сняла одна из камер видеонаблюдения в Куала-Лумпуре. На распространенном малазийский полицией фото - женщина в футболке с надписью LOL.

Фото: REX/SHUTTERSTOCK

Сейчас полиция Малайзии ищет еще нескольких иностранных граждан, которые, по словам властей, могут быть причастны к гибели 45-летнего Ким Чон Нама.

На данный момент завершено патологоанатомическое обследование тела умершего, но результаты вскрытия не объявляются.

Многие южнокорейские СМИ придерживаются версии, что за убийством Ким Чон Нама стоит Пхеньян.

Ким Чон Нам был старшим сыном бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира, У него и Ким Чен Ына - разные матери.

Как сообщает южнокорейское агентство Йонхап, в среду на заседании Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын выглядел крайне мрачным, а по окончании собрания он даже не помахал рукой на камеру, что обычно делает.

При этом на четверг по всей КНДР были запланированы массовые гуляния и манифестации по случаю 75-летия покойного Ким Чен Ира.

В последние годы Ким Чон Нам не появлялся в Северной Корее. Сообщается, что большую часть времени он проводил в китайском Макао.

Глава южнокорейской разведки Ли Бён Хо сказал парламентариям в Сеуле, что Ким Чон Нама не раз пытались убить северокорейские агенты, но пока он находился в Китае, его защищали спецслужбы КНР.

Фото: AP

Однако, по мнению некоторых аналитиков, у Ким Чен Ына было слишком мало мотивов убивать брата.

При этом северокорейский шпион, в 2012 году осужденный в Южной Корее, рассказал на допросах, что его ведомство планировало избавиться от Ким Чом Нама, инсценировав ДТП.

В 2013 году в Северной Корее был казнен дядя Ким Чен Ына - Чан Сон Тхэк, что вызвало значительный международный резонанс. Его обвинили в попытке государственного переворота и коррупции. Считалось, что Ким Чон Нам был близок со своим казненным дядей.

Старший сын Ким Чен Ира считался одним из претендентов на место лидера Северной Кореи. Однако у Ким Чон Нама возник конфликт с отцом после неудачной попытки в 2001 году попасть в Японию по поддельному паспорту.

В итоге преемником стал другой сын - Ким Чен Ын, который возглавил КНДР после смерти отца в декабре 2011 года.