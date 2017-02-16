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Домрачева и Скардино поучаствуют в массовом старте на ЧМ в Австрии

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  • 16.02.2017, 7:45
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Дарья Домрачева
Фото: Getty Images

Массовый старт на 12,5 км назначен на 19 февраля.

Две белоруски, Дарья Домрачева и Надежда Скардино, примут участие в массовом старте на 12,5 км на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Австрии, сообщает euroradio.fm.

В сформированном списке участниц 30 биатлонисток (плюс четыре запасные). Домрачева под третьим номером, Скардино — под 22-м.

Массовый старт назначен на 19 февраля.

В среду в женской индивидуальной гонке на 15 километров Домрачева была 13-й, Скардино — 17-й.


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