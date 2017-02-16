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Активист из Ивацевичей: Нужно выходить на протесты

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  • 16.02.2017, 7:55
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Фото: svaboda.org

Люди очень недовольны декретом о «тунеядцах» и готовы выйти на улицы.

Общественный активист из Бресткой области Александр Кобанов собирает по несколько сотен подписей в день против декрета о «социальном иждивенчестве».

«Декретом недовольны все. В Ивацевичах 4 из 5 предприятий закрыты. Работы нет. Люди активно подписываются. Люди говорят: «Дайте нам работу, и мы будем работать». Центры занятости предлагают вакансии, на которые молодые люди не хотят идти. Они хотят работать по специальности, а не дворником за 1,5 млн», – рассказал Александр Кобанов телеканалу «Белсат».

По словам активиста, люди очень недовольны и готовы идти на акции протеста.

«Я предлагаю людям идти к своим «депутатам» и рассказывать о наболевшем. Также нужно собирать подписи и выходить на протесты, чтобы власть начала менять свое отношение к людям», – уверен активист.

Напомним, что 17 февраля в 18-00 на Октябрьской площади Минска начнется Марш рассерженных белорусов с требованием отмены декрета о «тунеядцах».


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