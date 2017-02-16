The New Yorker: Путин боится, что его марионетки не справились с заданием 15 16.02.2017, 8:05

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Российские «многоходовочки» стали рассыпаться, как карточный домик.

Как стало известно во вторник из информированных источников, российский президент Владимир Путин «начинает опасаться», что марионетки, которых он внедрил в исполнительную ветвь власти США, «не способны справиться со стоящими перед ними задачами, пишет обозреватель издания The New Yorker Энди Боровиц (Andy Borowitz) (перевод – inosmi.ru).

Предположительно, крах советника по национальной безопасности Майкла Флинна (Michael Flynn) был лишь очередным звеном в цепочке событий, которые заставили Путина задуматься о том, что приведенные им к власти в Америке подставные фигуры могут просто оказаться «слишком тупыми», чтобы обслуживать интересы Российской Федерации.

«Выбирая марионеток, мы обычно ищем золотую середину, — утверждает близкий к Путину источник. — Нам нужен кто-то достаточно тупой, чтобы поддаваться манипуляциям, но не настолько тупой, чтобы он был не способен самостоятельно включить свет».

«Похоже, на сей раз, мы промахнулись», — добавил он.

По словам источника, Путин, скорее всего, «еще некоторое время посмотрит», как будут вести себя его нынешние марионетки, но если ситуация не улучшится, он обязательно «будет что-то менять».

«Конечно, президент Путин понимал, что у этих ребят мало опыта государственного управления и что некоторые болезни роста неизбежно будут иметь место, — отмечает источник. — Но это уже слишком!».