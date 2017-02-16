Фотофакт: Жители минского Юго-Запада вышли на многотысячный митинг 15 16.02.2017, 8:28

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В сети опубликовали фотографии, которые заставляют задуматься.

В интернете на сайте vytoki.net появились фотографии с предвыборной кампании БНФ 1989 года. Это два митинга в Минском микрорайоне Юго-Запад, которые поражают массовым участием граждан.

Сергей Наумчик прокомментировал эти снимки : «Тогда БНФ выставлял много кандидатов из Оргкомитета БНФ - все были «зарублены» на окружных собраниях.

Василь Быков был избран, но от Союза писателей СССР. Были непосредственно члены БНФ (Позняк) и были те, кого БНФ не выдвигал, но, после того, как члены БНФ были зарублены на окружных собраниях. Шушкевич, Журавлев, Добровольский, Габрусь (Могилев) членами БНФ не были - но активисты БНФ действительно сыграли в их победе важную роль, если не определяющую».

Вспоминает Зенон Позняк: «Это предвыборный митинг 1989 года, организованный Койдановской Радой БНФ в районе Юго-Запад. Я там был и выступал. От коммунистов приходил Кравченко. Его освистали».