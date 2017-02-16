Администрацию Лукашенко сократили на 30%76
- 16.02.2017, 9:14
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Значительно поменялась структура администрации и полномочия чиновников.
Численность работников администрации Лукашенко с мая 2017 года будет составлять 118 человек, в том числе 108 госслужащих. Это предусмотрено указом Лукашенко № 40 «Об оптимизации администрации президента Республики Беларусь», опубликованном сегодня на Национальном правовом портале. Документ Лукашенко подписал 13 февраля.
Изменения затронули и структуру администрации Лукашенко. Официально упразднена должность одного из заместителей главы администрации (курировавшего вопросы идеологии). Теперь их трое, включая первого заместителя.
Отдельной структурной единицей становится пресс-секретарь Лукашенко, который наделяется новыми функциями и полномочиями.
Изменены наименования должностей помощников Лукашенко по областям и Минску. Как уже сообщалось, введены две новые должности помощников Лукашенко: по вопросам законодательной и судебной деятельности, а также по вопросам развития финансово-кредитной системы.
Обновленная структура администрации Лукашенко выглядит так:
глава администрации
первый заместитель главы администрации
заместители главы администрации
помощник Лукашенко
пресс-секретарь Лукашенко
помощники Лукашенко — инспекторы по областям и Минску
помощник Лукашенко по вопросам развития финансово-кредитной системы
помощник Лукашенко по вопросам законодательной и судебной деятельности
главное управление кадровой политики
главное идеологическое управление
главное государственно-правовое управление
главное организационное управление
главное управление по взаимоотношениям с органами законодательной и судебной
власти, вопросам гражданства и помилования
главное экономическое управление
главное управление по работе с обращениями граждан и юридических лиц
управление внешней политики
канцелярия Лукашенко
пресс-служба Лукашенко
приемная Лукашенко
отдел по работе с общественными объединениями
отдел подготовки выступлений
Лукашенко анонсировал «оптимизацию» своей администрации 21 декабря 2016 года, назначая ее нового руководителя — Наталью Кочанову. Тогда же был освобожден от должности заместитель главы aдминистрации по идеологии Игорь Бузовский. Должность первого заместителя главы aдминистрации с 21 декабря занимает Максим Рыженков, заместителями главы aдминистрации также являются Валерий Мицкевич и Николай Снопков.
6 февраля Наталья Кочанова заявила об «оптимизации» администрации Лукашенко на 30%. По ее словам, сокращение отчасти произойдет за счет вакансий, которые будут высвобождаться в связи с уходом работников на пенсию. Другим постараются помочь с трудоустройством в иные организации и учреждения, где будет потребность в соответствующих специалистах.
Указ №40 вступает в силу 1 мая.