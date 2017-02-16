Администрацию Лукашенко сократили на 30% 76 16.02.2017, 9:14

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Значительно поменялась структура администрации и полномочия чиновников.

Численность работников администрации Лукашенко с мая 2017 года будет составлять 118 человек, в том числе 108 госслужащих. Это предусмотрено указом Лукашенко № 40 «Об оптимизации администрации президента Республики Беларусь», опубликованном сегодня на Национальном правовом портале. Документ Лукашенко подписал 13 февраля.

Изменения затронули и структуру администрации Лукашенко. Официально упразднена должность одного из заместителей главы администрации (курировавшего вопросы идеологии). Теперь их трое, включая первого заместителя.

Отдельной структурной единицей становится пресс-секретарь Лукашенко, который наделяется новыми функциями и полномочиями.

Изменены наименования должностей помощников Лукашенко по областям и Минску. Как уже сообщалось, введены две новые должности помощников Лукашенко: по вопросам законодательной и судебной деятельности, а также по вопросам развития финансово-кредитной системы.

Обновленная структура администрации Лукашенко выглядит так:

глава администрации

первый заместитель главы администрации

заместители главы администрации

помощник Лукашенко

пресс-секретарь Лукашенко

помощники Лукашенко — инспекторы по областям и Минску

помощник Лукашенко по вопросам развития финансово-кредитной системы

помощник Лукашенко по вопросам законодательной и судебной деятельности

главное управление кадровой политики

главное идеологическое управление

главное государственно-правовое управление

главное организационное управление

главное управление по взаимоотношениям с органами законодательной и судебной

власти, вопросам гражданства и помилования

главное экономическое управление

главное управление по работе с обращениями граждан и юридических лиц

управление внешней политики

канцелярия Лукашенко

пресс-служба Лукашенко

приемная Лукашенко

отдел по работе с общественными объединениями

отдел подготовки выступлений

Лукашенко анонсировал «оптимизацию» своей администрации 21 декабря 2016 года, назначая ее нового руководителя — Наталью Кочанову. Тогда же был освобожден от должности заместитель главы aдминистрации по идеологии Игорь Бузовский. Должность первого заместителя главы aдминистрации с 21 декабря занимает Максим Рыженков, заместителями главы aдминистрации также являются Валерий Мицкевич и Николай Снопков.

6 февраля Наталья Кочанова заявила об «оптимизации» администрации Лукашенко на 30%. По ее словам, сокращение отчасти произойдет за счет вакансий, которые будут высвобождаться в связи с уходом работников на пенсию. Другим постараются помочь с трудоустройством в иные организации и учреждения, где будет потребность в соответствующих специалистах.

Указ №40 вступает в силу 1 мая.