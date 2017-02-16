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Администрацию Лукашенко сократили на 30%

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  • 16.02.2017, 9:14
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Значительно поменялась структура администрации и полномочия чиновников.

Численность работников администрации Лукашенко с мая 2017 года будет составлять 118 человек, в том числе 108 госслужащих. Это предусмотрено указом Лукашенко № 40 «Об оптимизации администрации президента Республики Беларусь», опубликованном сегодня на Национальном правовом портале. Документ Лукашенко подписал 13 февраля.

Изменения затронули и структуру администрации Лукашенко. Официально упразднена должность одного из заместителей главы администрации (курировавшего вопросы идеологии). Теперь их трое, включая первого заместителя.

Отдельной структурной единицей становится пресс-секретарь Лукашенко, который наделяется новыми функциями и полномочиями.

Изменены наименования должностей помощников Лукашенко по областям и Минску. Как уже сообщалось, введены две новые должности помощников Лукашенко: по вопросам законодательной и судебной деятельности, а также по вопросам развития финансово-кредитной системы.

Обновленная структура администрации Лукашенко выглядит так:

глава администрации

первый заместитель главы администрации

заместители главы администрации

помощник Лукашенко

пресс-секретарь Лукашенко

помощники Лукашенко — инспекторы по областям и Минску

помощник Лукашенко по вопросам развития финансово-кредитной системы

помощник Лукашенко по вопросам законодательной и судебной деятельности

главное управление кадровой политики

главное идеологическое управление

главное государственно-правовое управление

главное организационное управление

главное управление по взаимоотношениям с органами законодательной и судебной

власти, вопросам гражданства и помилования

главное экономическое управление

главное управление по работе с обращениями граждан и юридических лиц

управление внешней политики

канцелярия Лукашенко

пресс-служба Лукашенко

приемная Лукашенко

отдел по работе с общественными объединениями

отдел подготовки выступлений

Лукашенко анонсировал «оптимизацию» своей администрации 21 декабря 2016 года, назначая ее нового руководителяНаталью Кочанову. Тогда же был освобожден от должности заместитель главы aдминистрации по идеологии Игорь Бузовский. Должность первого заместителя главы aдминистрации с 21 декабря занимает Максим Рыженков, заместителями главы aдминистрации также являются Валерий Мицкевич и Николай Снопков.

6 февраля Наталья Кочанова заявила об «оптимизации» администрации Лукашенко на 30%. По ее словам, сокращение отчасти произойдет за счет вакансий, которые будут высвобождаться в связи с уходом работников на пенсию. Другим постараются помочь с трудоустройством в иные организации и учреждения, где будет потребность в соответствующих специалистах.

Указ №40 вступает в силу 1 мая.


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