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В Беларуси резко подорожали интернет и телевидение

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  • 16.02.2017, 8:47
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Источник: caricatura.ru

«Белтелеком» объявил об изменении тарифов на услуги.

Дороже станет доступ в интернет byfly, сервис интерактивного телевидения ZALA, а также международные телефонные звонки, сообщает tut.by.

Стоимость услуг изменится с 1 марта 2017 года. Средний размер повышения стоимости составит 9% к уровню тарифов, действовавших в 2016 году. Новые цены опубликованы на сайте компании.

Подорожают многие тарифы на интернет byfly. К примеру, для физических лиц «Домосед старт» будет стоить 14,2 рублей в месяц (+9,2%), «Домосед XXL» — 16,5 рублей (+8,9%), «Домосед Ультра» — 22,5 рублей (без изменений), «Рекорд 10» — 15,5 рублей (+10,3%), «Рекорд 25» — 20 рублей (+9,2%).

Дороже станут и некоторые звонки со стационарных телефонов. К примеру, для физлиц дневной вызов на номер мобильного оператора будет стоить 6,1 копейки за минуту (+8,9%), звонок в Россию или Украину — 39,25 копейки (+9%).

Больше платить придется и некоторым пользователям интерактивного телевидения ZALA. К примеру, пакет «Премьера» будет стоить 7,35 рублей в месяц (+8,8%). А вот ежемесячная плата за пакеты «ZALA: все включено» и «ZALA: все включено HD» останется без изменений.

«Тарифная политика компании «Белтелеком» направлена на максимально возможное сдерживание роста цен: последнее изменение тарифов на услуги компании было проведено в декабре 2015 года, — объясняет оператор. — Однако постоянное развитие телекоммуникационных технологий и обеспечение гарантированно высокого качества услуг невозможно без модернизации сети, приобретения современного оборудования, разработки новых технических решений и услуг»,

Подорожают не все услуги оператора. «Белтелеком» обратил внимание на то, что весь 2017 год не будут меняться тарифы на услуги местной и междугородной телефонной связи, а также на услуги доступа в линейно-кабельные сооружения, доступа в сети интернет по гарантированной полосе пропускания и услуги хостинга.


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