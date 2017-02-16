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«Реал» и «Бавария» одержали уверенные победы в 1/8 финала Лиги чемпионов

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  • 16.02.2017, 8:40
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«Бавария» выиграла у лондонского «Арсенала» с разгромным счетом 5:1.

Мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария» начали выступление в плей-офф футбольной Лиги чемпионов с уверенных побед в первых матчах 1/8 финала, пишет tut.by.

«Реал» первым пропустил от «Наполи», но на гол Лоренцо Инсинье ответил точными ударами Карима Бенземы, Тони Крооса и Каземиро — 3:1.

«Реал»: Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос (Пепе, 71), Модрич, Каземиро, Кроос, Хамес (Васкес, 76), Роналду, Бензема (Мората, 82).

«Наполи»: Рейна, Альбиоль, Гулям, Хюсай, Кулибали, Мертенс, Зелиньски (Аллан, 75), Кальехон, Гамшик (Милик, 84), Инсинье, Диавара.

«Бавария» со счетом 5:1 выиграла у лондонского «Арсенала». На гол Арьена Роббена канониры ответили мячом Алексиса Санчеса, но это лишь раззадорило хозяев. Во втором тайме ворота Давида Оспины поразили Роберт Левандовски, Томас Мюллер и оформивший дубль Тьяго Алькантара.

«Бавария»: Нойер, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Лам, Хаби Алонсо, Видаль, Алькантара, Роббен (Рафинья, 88), Дуглас Коста (Киммих, 84), Левандовски (Мюллер, 86).

«Арсенал»: Оспина, Мустафи, Гиббс, Бельерин, Косьельни (Габриэл, 49), Окслейд-Чемберлен, Коклен (Жиру, 77), Ивоби (Уолкотт, 66), Озил, Санчес, Джака.


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